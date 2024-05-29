Комітет ПАРЄ пропонує виплати біженцям, які повернуться. LIGA.net дізналася, що думають нардепи

Народна обраниця Клименко вважає, що країни, які зацікавлені в українських працівниках, не погодяться на це

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29 травня комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з міграції погодив рішення про виплату грошової допомоги українцям, які повертатимуться з Європи після війни. LIGA.net дізналася, що про це думають українські народні депутати.

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Нардеп від Слуги народу, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко зазначив, що резолюції, які ухвалює ПАРЄ, не є юридично обовʼязковими й мають "морально-політичний авторитет", а відтак можуть спонукати держави-члени до розробки й ухвалення відповідного національного законодавства.

Народна обраниця від Голосу Юлія Клименко також зазначила, що це рекомендаційна норма й країни, які зацікавлені в українських працівниках, її застосовувати не будуть.

Вона зауважила, що розмір також має значення, адже якщо українська сімʼя знайшла роботу й може себе утримувати закордоном, то "з імовірністю 90% стане емігрантами".

"Люди не повертаються в гірші умови, ніж мають зараз. І одноразова компенсація цю базову ідею не змінить. Єдине, як ми можемо повернути українців – створити їм кращі умови на батьківщині", – додала вона.

Народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко, який із січня 2024-го очолює цей комітет ПАРЄ, повідомляв виданню, що це рамкова постанова і рекомендація, а тому рішення щодо механізму дії такої резолюції держави ухвалюватимуть самі.

Водночас він упевнений, що це рішення може вплинути на відсоток людей, які хочуть повернутися.

28 травня комітет ПАРЄ визнав – Росія здійснює культурний геноцид на українських територіях, а стирання культурної ідентичності є інструментом війни та спрямоване на знищення нації.

Водночас заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук вважає, що можуть бути спроби послабити формулювання під час голосування 26 червня.

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