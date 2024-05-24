У Львові відбувся "Форум російської опозиції". LIGA.net дізналася, що думають нардепи

Начальник ГУР Буданов підтримав проведення "Форуму російської опозиції" у Львові. На його думку, він сприяє перемозі України

Фото: Верховна Рада

23 травня у Львові відбувся "Форум російської опозиції", у якому нібито взяли участь 40 російських опозиційних об’єднань, а також представники Верховної Ради та Офісу президента. LIGA.net дізналася, що про це думають українські народні депутати.

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LIGA.net звернулася до Львівської міської ради з питанням, чи була реклама цього заходу в місті. У раді зазначили, що до мерії організатори не зверталися й погодження на жодну рекламу місто не надавало.

Народний депутат від Слуги народу Віталій Безгін зазначив, що знає інформацію щодо цієї зустрічі лише з новин, але не вірить у "хороших руських".

Народна обраниця від Голосу Юлія Клименко вважає, що реальної російської опозиції не існує, а більшість опозиції Росії "живе давно спокійним небідним життям за кордоном і відірвані від реальності і свого народу".

Вона зазначила, що у Верховній Раді є тимчасова слідча комісія по вільних народах, і якби російська опозиція хотіла ефективних дій, то могла б долучитися до цієї ТСК і розслідувати та оприлюднювати реальні злочини Кремля проти вільних народів та опозиціонерів.

"І не у Львові, бо бояться обстрілів свого вождя, а в Києві чи Харкові. Тоді б і діяли швидше", – наголосила нардепка.

Народний депутат від Голосу Ярослав Юрчишин заявив, що Україні потрібно перемогти Росію, і якщо антипутінська опозиція, "яка б вона не була беззуба", визнає РФ винною у війні, погоджується на репарації, підтримує російські батальйони в Збройних Силах України, контактує з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони, то немає проблем в тому, щоб такі збори відбувалися в Україні.

"Правда, я дуже скептичний щодо спроможності власне російської опозиції протистояти Путіну. Куди спроможнішими та, як на мене, перспективнішими виглядають визвольні рухи поневолених народів – чеченців, інгушів, татар, бурят та інших", – акцентував він.

Народна депутатка від Європейської солідарності Ірина Фріз вважає цю зустріч легалізацією "російської опозиції" від представників влади.

"У Росії немає адекватної опозиції, у них це інструмент, щоб насаджувати наративи російської імперії, але у більш м'якій формі", – зауважила народна обраниця.

Фріз зазначила, що такі заходи "шкідливі та контрпродуктивні", адже Росія не збирається зупинятися й будь-які заклики Заходу не працюють. Тому, на її думку, дії цих умовних російських опозиціонерів не впливають на ухвалення рішень у РФ.

"Такі дії влади – це спроба показати західним партнерам, що йде робота по цьому напрямку. Але разом із цим це просто насаджує думку, що хтось в Росії здатен до діалогу. У Росії немає опозиції, там є лише імперія та поневолені народи", – вважає вона.