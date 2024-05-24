Во Львове прошел "Форум российской оппозиции". LIGA.net узнала, что думают нардепы

Начальник ГУР Буданов поддержал проведение "Форума российской оппозиции" во Львове. По его мнению, он способствует победе Украины

Фото - Верховная Рада

23 мая во Львове состоялся "Форум российской оппозиции", в котором якобы приняли участие 40 российских оппозиционных объединений, а также представители Верховной Рады и Офиса президента. LIGA.net узнала, что об этом думают украинские народные депутаты.

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LIGA.net обратилась во Львовский городской совет с вопросом, была ли реклама этого мероприятия в городе. В совете отметили, что в мэрию организаторы не обращались и согласие ни на одну рекламу город не предоставлял.

Народный депутат от Слуги народа Виталий Безгин отметил, что знает информацию об этой встрече только по новостям, но не верит в "хороших русских".

Народная избранница от Голоса Юлия Клименко считает, что реальной российской оппозиции не существует, а большинство оппозиции России "живет давно спокойной небедной жизнью за границей и оторваны от реальности и своего народа".

Она отметила, что в Верховной Раде есть временная следственная комиссия по свободным народам и, если бы российская оппозиция хотела эффективных действий, могла бы присоединиться к этой ВСК и расследовать и обнародовать реальные преступления Кремля против свободных народов и оппозиционеров.

"И не во Львове, потому что боятся обстрелов своего вождя, а в Киеве или Харькове. Тогда и действовали быстрее", – подчеркнула нардепка.

Народный депутат от Голоса Ярослав Юрчишин заявил, что Украине нужно победить Россию и, если антипутинская оппозиция, "какая бы она ни была беззубая", признает РФ виновной в войне, соглашается на репарации, поддерживает российские батальоны в Вооруженных Силах Украины, контактирует с Главным управлением разведки Министерства обороны, то нет проблем в том, чтобы такое собрание проходило в Украине.

"Правда, я очень скептичен относительно способности собственно российской оппозиции противостоять Путину. Куда более способными и, мне кажется, перспективнее выглядят освободительные движения порабощенных народов – чеченцев, ингушей, татар, бурят и других", – акцентировал он.

Народная депутат от Европейской солидарности Ирина Фриз считает эту встречу легализацией "российской оппозиции" от представителей власти.

"У России нет адекватной оппозиции, у них это инструмент, чтобы насаждать нарративы российской империи, но в более мягкой форме", – отметила народная избранница.

Фриз отметила, что такие меры "вредны и контрпродуктивны", ведь Россия не собирается останавливаться и любые призывы Запада не работают. Поэтому, по ее мнению, действия этих условных российских оппозиционеров не влияют на принятие решений в РФ.

"Такие действия власти – это попытка показать западным партнерам, что идет работа по этому направлению. Но вместе с этим это просто насаждает мнение, что кто-то в России способен к диалогу. В России нет оппозиции, там есть только империя и порабощенные народы", – считает она.