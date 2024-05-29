Комітет ПАРЄ пропонує виплачувати гроші українцям, які повертатимуться назад після війни
Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з міграції погодив рішення про виплату грошової допомоги українцям, які повертатимуться з Європи після війни. Про це повідомив народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко, який із січня 2024-го очолює цей комітет ПАРЄ.
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Норму про виплату коштів українцям додали у велику доповідь щодо України, яку готує комітет ПАРЄ з міграції.
У коментарі LIGA.net нардеп зазначив, що це рамкове рішення і рекомендація, а тому рішення щодо механізму дії такого рішення держави ухвалюватимуть самі. Він пояснив, що після затвердження резолюції в червні – це буде рекомендація державам від ПАРЄ.
Гончаренко впевнений: це рішення може вплинути на відсоток людей, які хочуть повернутися, а саме тому, за його словами, це важливо.
Київський міжнародний інститут соціології на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум" провів опитування серед українських біженців, за результатами якого 45% респондентів зізналися, що загалом хотіли б отримати громадянство іншої країни.
Вже не цікавляться інформацією про Україну 34% респондентів, а найпоширенішою умовою для повернення в Україну назвали нормальну роботу критичної інфраструктури (34%) та безпеку (34%).
Далі респонденти казали про житлове питання (26%) та завершення війни (26%), а також йшлося про можливість знайти роботу (16%) та умови для дітей відвідувати садок чи школу (13%).
Відповідно до такого підходу, рівно половина респондентів (50%) готові повернутися в Україну. Проте відповіді на інші запитання змусили соціологів дійти висновку, що ця цифра є радше оптимістичним сценарієм.
- 23 травня повідомлялося, що ринок предметів розкоші у Польщі у 2023 році виріс до 42,4 млрд злотих ($10,8 млрд), з яких понад половину становлять автомобілі. Ринок стимулювали багаті біженці з України.
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