Комітет ПАРЄ пропонує виплачувати гроші українцям, які повертатимуться назад після війни

Нардеп Гончаренко впевнений: це рішення може вплинути на відсоток людей, які хочуть повернутися

Українські біженці (Фото: EPA)

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з міграції погодив рішення про виплату грошової допомоги українцям, які повертатимуться з Європи після війни. Про це повідомив народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко, який із січня 2024-го очолює цей комітет ПАРЄ.

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Норму про виплату коштів українцям додали у велику доповідь щодо України, яку готує комітет ПАРЄ з міграції.

У коментарі LIGA.net нардеп зазначив, що це рамкове рішення і рекомендація, а тому рішення щодо механізму дії такого рішення держави ухвалюватимуть самі. Він пояснив, що після затвердження резолюції в червні – це буде рекомендація державам від ПАРЄ.

Гончаренко впевнений: це рішення може вплинути на відсоток людей, які хочуть повернутися, а саме тому, за його словами, це важливо.

Київський міжнародний інститут соціології на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум" провів опитування серед українських біженців, за результатами якого 45% респондентів зізналися, що загалом хотіли б отримати громадянство іншої країни.

Вже не цікавляться інформацією про Україну 34% респондентів, а найпоширенішою умовою для повернення в Україну назвали нормальну роботу критичної інфраструктури (34%) та безпеку (34%).

Далі респонденти казали про житлове питання (26%) та завершення війни (26%), а також йшлося про можливість знайти роботу (16%) та умови для дітей відвідувати садок чи школу (13%).

Відповідно до такого підходу, рівно половина респондентів (50%) готові повернутися в Україну. Проте відповіді на інші запитання змусили соціологів дійти висновку, що ця цифра є радше оптимістичним сценарієм.

ДОВІДКА Станом на початок 2024 року 4,3 млн громадян, які залишили Україну після повномасштабного вторгнення Росії, Станом на початок 2024 року 4,3 млн громадян, які залишили Україну після повномасштабного вторгнення Росії, отримали статус тимчасового захисту в Європі. Польща – друга після Німеччини за кількістю біженців з України (понад 950 000).

23 травня повідомлялося, що ринок предметів розкоші у Польщі у 2023 році виріс до 42,4 млрд злотих ($10,8 млрд), з яких понад половину становлять автомобілі. Ринок стимулювали багаті біженці з України.

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