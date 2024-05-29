Комитет ПАСЕ предлагает платить деньги украинцам, которые вернутся обратно после войны
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по миграции согласовал решение о выплате денежной помощи украинцам, которые будут возвращаться из Европы после войны. Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета по вопросам миграции, беженцев и перемещенных лиц Алексей Гончаренко.
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Норму о выплате средств украинцам добавили в обширный доклад об Украине, который готовит комитет ПАСЕ по миграции.
ДОПОЛНЕНО В 13:21. В комментарии для LIGA.net нардеп отметил, что это рамочное решение и рекомендация, а потому решение о механизме действия такого решения государства будут принимать сами. Он пояснил, что после утверждения резолюции в июне – это будет рекомендация государствам от ПАСЕ.
Гончаренко уверен: это решение может повлиять на процент людей, которые хотят вернуться, а именно поэтому, по его словам, это важно.
Киевский международный институт социологии по заказу общественной организации Центр стратегических коммуникаций "Форум" провел опрос среди украинских беженцев, по результатам которого 45% респондентов признались, что в целом хотели бы получить гражданство другой страны.
Уже не интересуются информацией об Украине 34% респондентов, а самым распространенным условием для возвращения в Украину назвали нормальную работу критической инфраструктуры (34%) и безопасность (34%).
Далее респонденты говорили о жилищном вопросе (26%) и завершении войны (26%), а также речь шла о возможности найти работу (16%) и условиях для детей посещать садик или школу (13%).
Согласно такому подходу, ровно половина респондентов (50%) готовы вернуться в Украину. Однако ответы на другие вопросы заставили социологов прийти к выводу, что эта цифра является скорее оптимистическим сценарием.
- 23 мая сообщалось, что рынок предметов роскоши в Польше в 2023 году вырос до 42,4 млрд злотых ($10,8 млрд), из которых более половины составляют автомобили. Рынок стимулировали богатые беженцы из Украины.
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