Комитет ПАСЕ предлагает платить деньги украинцам, которые вернутся обратно после войны

Нардеп Гончаренко уверен: это решение может повлиять на процент людей, которые хотят вернуться

Украинские беженцы (Фото: EPA)

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по миграции согласовал решение о выплате денежной помощи украинцам, которые будут возвращаться из Европы после войны. Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета по вопросам миграции, беженцев и перемещенных лиц Алексей Гончаренко.

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Норму о выплате средств украинцам добавили в обширный доклад об Украине, который готовит комитет ПАСЕ по миграции.

ДОПОЛНЕНО В 13:21. В комментарии для LIGA.net нардеп отметил, что это рамочное решение и рекомендация, а потому решение о механизме действия такого решения государства будут принимать сами. Он пояснил, что после утверждения резолюции в июне – это будет рекомендация государствам от ПАСЕ.

Гончаренко уверен: это решение может повлиять на процент людей, которые хотят вернуться, а именно поэтому, по его словам, это важно.

Киевский международный институт социологии по заказу общественной организации Центр стратегических коммуникаций "Форум" провел опрос среди украинских беженцев, по результатам которого 45% респондентов признались, что в целом хотели бы получить гражданство другой страны.

Уже не интересуются информацией об Украине 34% респондентов, а самым распространенным условием для возвращения в Украину назвали нормальную работу критической инфраструктуры (34%) и безопасность (34%).

Далее респонденты говорили о жилищном вопросе (26%) и завершении войны (26%), а также речь шла о возможности найти работу (16%) и условиях для детей посещать садик или школу (13%).

Согласно такому подходу, ровно половина респондентов (50%) готовы вернуться в Украину. Однако ответы на другие вопросы заставили социологов прийти к выводу, что эта цифра является скорее оптимистическим сценарием.

СПРАВКА По состоянию на начало 2024 года 4,3 млн граждан, покинувших Украину после полномасштабного вторжения России, По состоянию на начало 2024 года 4,3 млн граждан, покинувших Украину после полномасштабного вторжения России, получили статус временной защиты в Европе. Польша – вторая после Германии по количеству беженцев из Украины (более 950 000).

23 мая сообщалось, что рынок предметов роскоши в Польше в 2023 году вырос до 42,4 млрд злотых ($10,8 млрд), из которых более половины составляют автомобили. Рынок стимулировали богатые беженцы из Украины.

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