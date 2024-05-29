Комитет ПАСЕ предложил выплаты вернувшимся беженцам. LIGA.net узнала, что думают нардепы

Народная избранница Клименко считает, что заинтересованные в украинских работниках страны не согласятся на это

Фото: EPA

29 мая комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по миграции согласовал решение о выплате денежной помощи украинцам, которые будут возвращаться из Европы после войны. LIGA.net узнала, что об этом думают украинские народные депутаты.

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Нардеп от Слуги народа, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко отметил, что резолюции, которые принимает ПАСЕ, не являются юридически обязательными и имеют "морально-политический авторитет", а потому могут побудить государства-члены к разработке и принятию соответствующего национального законодательства.

Народная избранница от Голоса Юлия Клименко также отметила, что это рекомендательная норма и страны, которые заинтересованы в украинских работниках, ее применять не будут.

Она отметила, что размер также имеет значение, ведь если украинская семья нашла работу и может себя содержать за рубежом, то "с вероятностью 90% станет эмигрантами".

"Люди не возвращаются в худшие условия, чем имеют сейчас. И единовременная компенсация эту базовую идею не изменит. Единственное, как мы можем вернуть украинцев – создать им лучшие условия на родине", – добавила она.

Народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко, с января 2024-го возглавляющий этот комитет ПАСЕ, сообщал изданию, что это рамочное постановление и рекомендация, а потому решение о механизме действия такой резолюции государства будут принимать сами.

В то же время он уверен, что это решение может повлиять на процент людей, которые хотят вернуться.

28 мая комитет ПАСЕ признал, что Россия осуществляет культурный геноцид на украинских территориях, а стирание культурной идентичности является инструментом войны и направлено на уничтожение нации.

В то же время, заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук считает, что могут быть попытки ослабить формулировки во время голосования 26 июня.

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