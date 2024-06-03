Чехия запускает проект возвращения беженцев в Украину: готовы оплатить билеты 400 людям

В МВД страны подчеркнули, что он не связан с прохождением военной службы гражданами Украины

Украинские беженцы (Фото: EPA)

С июня украинцы, имеющие статус временной защиты в Чехии и желающие вернуться в Украину, могут воспользоваться помощью от государства. Об этом сообщило Radio Prague International со ссылкой на информацию Министерства внутренних дел Чехии.

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Это пилотный проект добровольного возвращения украинцев, который продлится с июня по ноябрь – его инициировало Министерство внутренних дел Чехии. В министерстве подчеркнули, что он не связан с прохождением военной службы гражданами Украины.

По данным МВД Чехии, страна готова приобрести билеты для 400 человек, а также организовать санитарный транспорт максимум для 30 больных. На это из бюджета страны выделили 5,5 млн крон (более 220 000 евро).

Министерство, в частности, уточнило, что в апреле в Чехии проживали около 339 000 граждан Украины, которые покинули Родину из-за полномасштабного российского вторжения.

29 мая комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по миграции согласовал решение о выплате денежной помощи украинцам, которые будут возвращаться из Европы после войны.

В комментарии LIGA.net нардеп Гончаренко, с января 2024-го возглавляющий этот комитет ПАСЕ, отметил, что это рамочное решение и рекомендация, а потому механизм действия такого решения государства будут принимать сами. Он пояснил, что после утверждения резолюции в июне это будет рекомендация государствам от ПАСЕ.

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