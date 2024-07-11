CША і Німеччина зірвали план Росії вбити гендиректора виробника зброї Rheinmetall – CNN

За словами співрозмовників, цей замах був одним із серії російських планів вбивства керівників оборонної промисловості всієї Європи

Армін Паппергер (Фото: EPA)

Американська розвідка на початку 2024 року виявила, що Росія планувала вбивство генерального директора німецького виробника зброї Rheinmetal Арміна Паппергера. Про це повідомило видання CNN із посиланням на інформацію від п'ятьох американських і західних чиновників.

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За словами співрозмовників, цей замах був одним із серії російських планів вбивства керівників оборонної промисловості всієї Європи, які підтримували військові зусилля України.

Співрозмовники розповіли – коли США дізналися про це, вони поінформували Німеччину, чиї служби безпеки змогли захистити Паппергера і зірвати змову.

Високопоставлений німецький урядовець підтвердив, що Берлін був попереджений про це.

Видання зазначило, що Рада національної безпеки відмовилася коментувати існування російської змови і попередження США Німеччині.

Водночас речниця Радбезу Едріенн Вотсон у своїй заяві зазначила: "Посилення підривної кампанії Росії – це те, до чого ми ставимося надзвичайно серйозно і чому приділяємо особливу увагу впродовж останніх кількох місяців".

Представник Rheinmetall Олівер Хоффман відмовився від коментарів, але зазначив, що "необхідні заходи завжди вживаються після регулярних консультацій з органами безпеки", зазначило видання.

Посольство Німеччини у Вашингтоні відмовилося від коментарів, додали журналісти.

17 лютого німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив про намір побудувати в Україні завод із виробництва боєприпасів.

10 червня повідомлялося, що в Україні запрацював спільний майданчик Укроборонпрому і німецького оборонного концерну Rheinmetall — цех із ремонту й виробництва бронетехніки.

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