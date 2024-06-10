Укроборонпром і Rheinmetall відкрили перший спільний цех з ремонту й виробництва бронетехніки

Це дозволить пришвидшити відновлення бойових машин і повернення їх на передову, зазначили в Мінстратегпромі

Фото: Мінстратегпром

В Україні запрацював спільний майданчик Укроборонпрому і німецького оборонного концерну Rheinmetall — цех з ремонту й виробництва бронетехніки. Про це повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

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Це дозволить пришвидшити відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом – виробляти нову техніку для українських військових, зазначили у відомстві.

"Це дасть нам змогу забезпечити швидкий ремонт і обслуговування німецької техніки безпосередньо на території України, що значно підвищить ефективність ЗСУ. Ми вдячні нашим німецьким партнерам за довіру і підтримку, які дають нам змогу впевнено рухатися до перемоги та інтегруватися в європейську систему колективної безпеки", – заявив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

На спільному виробничому майданчику працюють українські фахівці, а технічний нагляд здійснюють представники німецького концерну.

"Важливо, що це відбувається в Україні: іноземні партнери впевнені у нас, нашій професійності та високому потенціалі вітчизняного оборонно-промислового комплексу", – наголосив гендиректор Укроборонпрому Герман Сметанін.

17 лютого німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив про намір побудувати в Україні завод з виробництва боєприпасів.

9 квітня німецький уряд доручив Rheinmetall виготовити для України 20 додаткових бойових машин піхоти Marder.

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