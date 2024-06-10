Укроборонпром и Rheinmetall открыли совместный цех по ремонту и производству бронетехники

Это позволит ускорить восстановление боевых машин и возвращение их на передовую, отметили в Минстратегпроме

Фото: Минстратегпром

В Украине заработала общая площадка Укроборонпрома и немецкого оборонного концерна Rheinmetall — цех по ремонту и производству бронетехники. Об этом сообщило Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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Это позволит ускорить восстановление боевых машин и возвращение их на передовую, а позже – производить новую технику для украинских военных, отметили в ведомстве.

"Это позволит обеспечить быстрый ремонт и обслуживание немецкой техники непосредственно на территории Украины, что значительно повысит эффективность ВСУ. Мы благодарны нашим немецким партнерам за доверие и поддержку, которые позволяют нам уверенно двигаться к победе и интегрироваться в европейскую систему коллективной безопасности", – заявил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

На совместной производственной площадке работают украинские специалисты, а техническое наблюдение осуществляют представители немецкого концерна.

"Важно, что это происходит в Украине: иностранные партнеры уверены в нас, нашем профессионализме и высоком потенциале отечественного оборонно-промышленного комплекса", — подчеркнул гендиректор Укроборонпрома Герман Сметанин.

17 февраля немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о намерении построить в Украине завод по производству боеприпасов.

9 апреля немецкое правительство поручило Rheinmetall изготовить для Украины 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder.

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