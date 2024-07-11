CША и Германия сорвали план РФ убить гендиректора производителя оружия Rheinmetall – CNN

По словам собеседников, это покушение было одним из серии российских планов убийства руководителей оборонной промышленности по всей Европе

Армин Паппергер (Фото: EPA)

Американская разведка в начале 2024 года обнаружила, что Россия планировала убийство генерального директора немецкого производителя оружия Rheinmetal Армина Паппергера. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на информацию от пяти американских и западных чиновников.

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По словам собеседников, это покушение было одним из серии российских планов убийства руководителей оборонной промышленности по всей Европе, которые поддерживали военные усилия Украины.

Собеседники рассказали – когда США узнали об этом, они проинформировали Германию, чьи службы безопасности смогли защитить Паппергера и сорвать заговор.

Высокопоставленный немецкий чиновник подтвердил, что Берлин был предупрежден об этом.

Издание отметило, что Совет национальной безопасности отказался комментировать существование российского заговора и предупреждения США Германии.

В то же время пресс-секретарь Совбеза Эдриэнн Уотсон в своем заявлении отметила: "Усиление подрывной кампании России – это то, к чему мы относимся чрезвычайно серьезно и чему уделяем особое внимание в течение последних нескольких месяцев.

Посольство Германии в Вашингтоне отказалось от комментариев, отметили журналисты.

Представитель Rheinmetall Оливер Хоффман отказался от комментариев, но отметил, что "необходимые меры всегда принимаются после регулярных консультаций с органами безопасности", отметило издание.

Посольство Германии в Вашингтоне отказалось от комментариев, добавили журналисты.

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