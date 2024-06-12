Rheinmetall будет производить в Украине БМП Lynx – первая будет готова уже в этом году

В 2024 году немецкая Rheinmetall запустит в Украине производство боевых машин пехоты Lynx

БМП Lynx (Фото: EPA)

Немецкая оружейная компания Rheinmetall приступит к производству боевых машин пехоты Lynx в Украине – первые машины будут готовы уже в этом году. Об этом написали корреспонденты Handelsblatt .

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Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин подтвердил в комментарии, что первый Lynx будет изготовлен уже в 2024 году.

В то же время Камышин и генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер не уточнили ничего о местонахождении производства ввиду безопасности.

БМП Lynx (Фото: EPA)

СПРАВКА. БМП Lynx, масса которой составляет около 44 тонн, представлена Rheinmetall в 2018 году. Ее основное вооружение – башня LANCE с 30-мм или 35-мм пушкой и пусковой установкой для противотанковых ракет, которая может быть оснащена в соответствии с требованиями заказчика. Экипаж – три человека, десант – до девяти бойцов.



БМП защищена от 30 мм снарядов в лобной проекции и от 14,5 мм – в боковых. Дно машины гарантирует защиту от взрыва эквивалентом 10 кг тротила. Силовая установка БМП – 1470 сильный двигатель Liebherr D9612, позволяющий развивать скорость 70 км/ч. Запас хода по трассе – 500 км. БМП Lynx, масса которой составляет около 44 тонн, представлена Rheinmetall в 2018 году. Ее основное вооружение – башня LANCE с 30-мм или 35-мм пушкой и пусковой установкой для противотанковых ракет, которая может быть оснащена в соответствии с требованиями заказчика. Экипаж – три человека, десант – до девяти бойцов.БМП защищена от 30 мм снарядов в лобной проекции и от 14,5 мм – в боковых. Дно машины гарантирует защиту от взрыва эквивалентом 10 кг тротила. Силовая установка БМП – 1470 сильный двигатель Liebherr D9612, позволяющий развивать скорость 70 км/ч. Запас хода по трассе – 500 км.

10 июня сообщалось, что в Украине заработала общая площадка Укроборонпрома и немецкого оборонного концерна Rheinmetall — цех по ремонту и производству бронетехники.

17 февраля немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о намерении построить в Украине завод по производству боеприпасов.

9 апреля немецкое правительство поручило Rheinmetall изготовить для Украины 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder.

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