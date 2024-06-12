Rheinmetall будет производить в Украине БМП Lynx – первая будет готова уже в этом году
Немецкая оружейная компания Rheinmetall приступит к производству боевых машин пехоты Lynx в Украине – первые машины будут готовы уже в этом году. Об этом написали корреспонденты Handelsblatt .
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Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин подтвердил в комментарии, что первый Lynx будет изготовлен уже в 2024 году.
В то же время Камышин и генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер не уточнили ничего о местонахождении производства ввиду безопасности.
БМП защищена от 30 мм снарядов в лобной проекции и от 14,5 мм – в боковых. Дно машины гарантирует защиту от взрыва эквивалентом 10 кг тротила. Силовая установка БМП – 1470 сильный двигатель Liebherr D9612, позволяющий развивать скорость 70 км/ч. Запас хода по трассе – 500 км.
10 июня сообщалось, что в Украине заработала общая площадка Укроборонпрома и немецкого оборонного концерна Rheinmetall — цех по ремонту и производству бронетехники.
- 17 февраля немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о намерении построить в Украине завод по производству боеприпасов.
- 9 апреля немецкое правительство поручило Rheinmetall изготовить для Украины 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder.
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