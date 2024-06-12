Rheinmetall вироблятиме в Україні БМП Lynx – перша буде готова вже цьогоріч
Німецька збройова компанія Rheinmetall почне виробництво бойових машин піхоти Lynx в Україні – перші машини будуть готові вже цього року. Про це написали кореспонденти Handelsblatt.
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Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін підтвердив у коментарі виданню, що перший Lynx буде виготовлений вже у 2024 році.
Водночас Камишін та генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер не уточнили нічого про місце розташування виробництва з огляду на питання безпеки.
БМП захищена від 30-мм снарядів у лобовій проєкції та від 14,5 мм – у бокових. Дно машини гарантує захист від вибуху еквівалентом 10 кг тротилу. Силова установка БМП – 1470 сильний двигун Liebherr D9612, який дозволяє розвивати швидкість 70 км/год. Запас ходу по трасі – 500 км.
10 червня повідомлялося, що в Україні запрацював спільний майданчик Укроборонпрому і німецького оборонного концерну Rheinmetall — цех з ремонту й виробництва бронетехніки.
- 17 лютого німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив про намір побудувати в Україні завод з виробництва боєприпасів.
- 9 квітня німецький уряд доручив Rheinmetall виготовити для України 20 додаткових бойових машин піхоти Marder.
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