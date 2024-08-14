У Бундестазі вважають, що Росія причетна до диверсій у казармах Кельну

Вранці 14 серпня стало відомо, що у казармах німецької армії в Кельн-Вані, ймовірно, була вчинена диверсія, пов’язана із забрудненням питної води

Будівля Бундестагу (Фото: Пресслужба уряду)

Депутати Бундестагу вважають Росію причетною до диверсій у казармах німецького Кельну. Про це повідомляє Welt.

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Маркус Фабер, представник Вільної демократичної партії та голова комітету Бундестагу з питань оборони, вважає, що за недавніми актами саботажу в казармах Кельна стоїть Росія.

Він пояснив, що близькість інцидентів у двох казармах може свідчити про спробу демонстрації диверсійних можливостей з боку ворожих сил, і вказав, що російський диктатор Володимир Путін є головним зацікавленим у цьому.

Цю думку підтримав Костянтин фон Ноц, член Партії зелених і голова комітету парламентського контролю Бундестагу. Він додав, що це є реалістичною робочою гіпотезою і підкреслив, що Росія здатна на подібні дії.

Раніше видання Spiegel з посиланням на неназваних співрозмовників повідомляло, що у казармах німецької армії в Кельн-Вані, ймовірно, була вчинена диверсія, пов’язана із забрудненням питної води.

У казармах у Кельн-Вані розташовані кілька командних пунктів, а також військові та цивільні відомства Бундесверу. Там базуються частини Військово-повітряних сил Німеччини, адже казарми розташовані неподалік Кельнського аеропорту. Загалом на об'єкті працюють 4300 військовослужбовців і 1200 цивільних осіб.

21 червня 2024 року німецька прокуратура повідомила, що за підозрою у роботі на іноземну спецслужбу затримали трьох осіб, один із підозрюваних – громадян України.

11 липня CNN писало, що американська розвідка виявила, що Росія планувала вбивство генерального директора німецького виробника зброї Rheinmetal Арміна Паппергера.

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