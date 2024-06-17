В Бундестаге разгорелись дебаты из-за выплат переселенцам из Украины

Некоторые депутаты Бундестага считают, что соцвыплаты позволяют многим трудоспособным украинцам в стране не устраиваться на работу

Евро (Фото: Unsplash)

В Германии разгорелись новые дебаты из-за выплат для украинских беженцев. В частности, за сокращение льгот выступает Свободная демократическая партия, передает немецкое издание Bild.

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Депутат Бундестага, генеральный секретарь Свободной демократической партии Германии Биджан Джир-Сарай считает, что Берлин должен отменить денежную помощь для украинских беженцев – нужно, чтобы эти люди трудоустраивались в стране и работали.

Немецкие законодатели, которые поддерживают эту идею, считают, что выплаты в размере 563 евро в месяц позволяют многим трудоспособным украинцам в стране не устраиваться на работу.

Джир-Сарай сказал, что хотел бы отменить денежную помощь украинцам, чтобы стимулировать их к работе в Германии.

"У нас не хватает работников везде – например, в сфере общественного питания, на строительстве или в уходе. Мы больше не должны использовать деньги налогоплательщиков для финансирования безработицы, а обязаны гарантировать, что люди найдут работу", – считает он.

Представитель парламентской группы Социал-демократической партии Германии Мартин Роземанн подверг критике идею коллег в Бундестаге. По его словам, только благодаря социальной помощи и работе центров занятости украинские беженцы имеют доступ к поддержке на рынке труда в государстве.

Депутат парламентской фракции Партии зеленых Андреас Аудреч убежден, что для украинских беженцев необходима помощь и поддержка центров занятости в стране.

"Отказывать людям из Украины в трудоустройстве или запрещать им работать было бы неправильно", – добавил он.

В январе власти Норвегии сообщали о том, что ограничат финансовую помощь перемещенным лицам из Украины, чтобы избежать нагрузки на муниципалитеты и сохранить высокий уровень предоставления услуг и льгот в стране.

15 мая в правительстве Ирландии сообщили, что сократят уровень выплат для украинских беженцев в стране – речь идет о снижении с 220 евро до 38,80.

10 июня в Польше одобрили изменения в закон о помощи украинским беженцам. В частности, теперь украинские беженцы не смогут получать единовременную соцвыплату в размере 300 злотых (около 70 евро).

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