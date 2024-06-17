У Бундестазі розгорілися дебати через виплати переселенцям з України

Деякі депутати Бундестагу вважають, що соцвиплати дозволяють багатьом працездатним українцям в державі не влаштуватися на роботу

Євро (Фото: Unsplash)

У Німеччині розгорілися нові дебати щодо виплат для українських біженців. Зокрема, за скорочення пільг виступає Вільна демократична партія, передає німецьке видання Bild.

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Депутат Бундестагу, генеральний секретар Вільної демократичної партії Німеччини Біджан Джір-Сарай вважає, що Берлін має скасувати грошову допомогу для українських біженців – натомість потрібно, щоб ці люди влаштовувалися на роботу в країні та працювали.

Німецькі законодавці, які підтримують цю ідею, вважають, що виплати у розмірі 563 євро на місяць дозволяють багатьом працездатним українцям в державі не влаштуватися на роботу.

Джір-Сарай розповів, що хотів би скасувати надання грошової допомоги українцям, щоб стимулювати їх до праці в Німеччині.

"У нас бракує працівників усюди – наприклад, у сфері громадського харчування, на будівництві чи в догляді. Ми більше не повинні використовувати гроші платників податків для фінансування безробіття, а маємо гарантувати, що люди знайдуть роботу", – вважає він.

Представник парламентської групи Соціал-демократичної партії Німеччини Мартін Роземанн розкритикував ідею колег в Бундестазі. За його словами, лише завдяки соціальній допомозі та роботі центрів зайнятості українські біженці мають доступ до підтримки на ринку праці в державі.

Депутат парламентської фракції Партії зелених Андреас Аудреч переконаний, що для українських біженців є необхідною допомога та підтримка центрів зайнятості в країні.

"Відмовляти людям з України у працевлаштуванні або забороняти їм працювати було б неправильно", – додав він.

У січні влада Норвегії повідомляла про те, що обмежить фінансову допомогу переміщеним особам з України, щоб уникнути навантаження на муніципалітети та зберегти високий рівень надання послуг і пільг у країні.

15 травня в уряді Ірландії повідомили, що скоротять рівень виплат для українських біженців в країні – йдеться про зниження з 220 євро до 38,80.

10 червня у Польщі схвалили зміни до закону про допомогу українським біженцям. Зокрема, тепер українські біженці не зможуть отримувати одноразову соцвиплату у розмірі 300 злотих (близько 70 євро).

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