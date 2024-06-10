У Німеччині не переконуватимуть українських біженців повертатися додому

В уряді Німеччини заявили, країна не чинитиме тиску на українців та не виплачуватиме жодних грошових бонусів за повернення до рідної держави

Свенья Шульце (Фото: Andre Borges/EPA)

Берлін не тиснутиме на українських біженців, щоб ті поверталися назад до держави, – це має бути самостійним рішенням людей. Про це в інтерв'ю корпоративній редакції німецьких медіа RND заявила міністерка розвитку у федеральному уряді країни Свен Шульце.

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За словами журналістів, Україна шукає кваліфікованих працівників у державі, яких наразі не вистачає. Натомість у Німеччині проживають чимало працездатних українців, які живуть на кошти, що для них виділяє Берлін.

На цьому тлі у німецької міністерки запитали, чи будуть в її країні заохочувати українських біженців повертатися додому.

Шульце відповіла, що Німеччина не хоче тиснути на українців, аби вони поверталися.

"Щоб було зрозуміло: Українці, які знайшли у нас притулок, самі вирішують, чи хочуть вони повернутися на батьківщину і коли", – сказала вона.

За її словами, Німеччина не чинитиме тиску на українців та не виплачуватиме жодних грошових бонусів за це.

Шульце погодилась зі словами журналістів про те, що в Україні є брак робочої сили, й сказала, що розв'язанням цієї проблеми могло б бути повернення до країни біженців із Європи, які там здобули якусь робочу кваліфікацію.

Проте вона зауважила, що проблема тут полягає в тому, що європейські кваліфікації не визнаються в Україні.

Це одна з тем, яку в Німеччині хочуть розглянути 11-12 червня на конференції з питань відновлення України із новим експертним альянсом з реконструкції, додала міністерка.

У березні в ООН повідомили, що частка українців, які виїхали до Європи через війну і які планують повернутися додому, зменшилася до 65% у 2023 році, 11% – вирішили не повертатися.

25 квітня Берлін на тлі призупинення надання консульських послуг українським чоловікам призовного віку закордоном заявляв, що таке рішення МЗС не вплине на їх право перебувати в Німеччині та всі пов'язані з цим можливості.

2 червня Чехія оголосила про початок дії пілотного проєкту для повернення українських біженців додому – готова оплатити квитки для 400 осіб та організувати санітарний транспорт для 30 хворих.

Також у Швейцарії заявили, що платитимуть українцям від $1000 до $4000 за те, що вони повертатимуться до рідної країни. Подібне рішення ухвалили й у Норвегії, де людям за це обіцяють понад $1300.

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