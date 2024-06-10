В Германии не будут убеждать украинских беженцев возвращаться домой

В правительстве Германии заявили, что страна не будет оказывать давление на украинцев и не будет выплачивать денежные бонусы за возвращение на родину

Свенья Шульце (Фото: Andre Borges/EPA)

Берлин не будет давить на украинских беженцев, чтобы те возвращались в государство, – это должно быть самостоятельным решением людей. Об этом в интервью корпоративной редакции немецких медиа RND заявила министр развития в федеральном правительстве страны Свен Шульце.

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По словам журналистов, Украина ищет квалифицированных работников в стране, которых сейчас не хватает. В Германии же проживают немало трудоспособных украинцев, которые живут на средства Берлина.

В связи с этим у немецкого министра спросили, будут ли в ее стране поощрять украинских беженцев возвращаться домой.

Шульце ответила, что Германия не хочет давить на украинцев, чтобы они возвращались.

"Чтобы было понятно: украинцы, которые нашли у нас убежище, сами решают, хотят ли они вернуться на родину и когда", – сказала она.

По ее словам, Германия не будет оказывать давление на украинцев и не будет выплачивать никаких денежных бонусов за это.

Шульце согласилась со словами журналистов о том, что в Украине есть нехватка рабочей силы, и сказала, что решением этой проблемы могло бы быть возвращение в страну беженцев из Европы, которые получили там какую-то рабочую квалификацию.

Однако она отметила, что проблема здесь состоит в том, что европейские квалификации не признаются в Украине.

Это одна из тем, которую в Германии хотят рассмотреть 11-12 июня на конференции по восстановлению Украины с новым экспертным альянсом по реконструкции, добавила министр.

В марте в ООН сообщили, что процент украинцев, которые выехали в Европу из-за войны и планируют вернуться домой, уменьшился до 65% в 2023 году, 11% – решили не возвращаться.

25 апреля Берлин на фоне приостановки предоставления консульских услуг украинским мужчинам призывного возраста за границей заявлял, что такое решение МИД не повлияет на их право находиться в Германии и все связанные с этим возможности.

2 июня Чехия объявила о начале действия пилотного проекта по возвращению украинских беженцев домой – готова оплатить билеты для 400 человек и организовать санитарный транспорт для 30 больных.

Также в Швейцарии заявили, что будут платить украинцам от $1000 до $4000 за то, что они будут возвращаться в родную страну. Подобное решение было принято и в Норвегии, где людям за это обещают более $1300.

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