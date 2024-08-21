Шольц: Курскую операцию готовили без нас, она ограничена в территории и, может, во времени

Германия и дальше будет оставаться крупнейшим сторонником Украины в Европе, заявил канцлер.

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не консультировалась с Берлином по поводу своего наступления на Курскую область РФ. Глава германского правительства считает, что эта военная операция ограничена в территории и, возможно, во времени. Слова политика в Кишиневе передает агентство Reuters.

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Шольц заявил, что Берлин "внимательно следит" за дальнейшим развитием событий вокруг операции в Курской области.

"Украина готовила свою военную операцию в Курской области очень тайно и без обратной связи (с Германией. – Ред.), что, безусловно, связано с ситуацией. Это очень ограниченная операция с точки зрения пространства и, вероятно, также с точки зрения времени", – рассказал канцлер.

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Отдельно политик заявил: Германия и дальше будет оставаться крупнейшим сторонником Украины в Европе, Эти слова прозвучали после споров, продолжавшихся в последние дни вокруг возможного сокращения помощи Берлина Киеву.

По словам политика, план G7 по использованию доходов от замороженных российских активов для предоставления займов "технически сложным, но политически проясненным", и это предоставит Украине значительное увеличение поддержки.

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Берлин может сократить военную помощь Украине в последующие годы – с €8 млрд в 2024-м до €4 млрд в 2025-м, в 2026-м – до 3 млрд евро и до €0,5 млрд в 2027-м и 2028 годах. Причина – страна уперлась в конституционный потолок долга и выбирает – урезать социальные программы или помощь Украине. Подробнее – в большом тексте LIGA.net .

. Министерство финансов Германии в рамках бюджетной экономии не планирует согласовывать дополнительную помощь Украине, утверждает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Украина получит помощь на суммы, утвержденные ранее, но дополнительные заявки со стороны немецкого Министерства обороны не будут утверждены.

Германия в конце июля выделила Украине новую военную помощь: в пакете танки Leopard 1A5, надводные дроны и снаряды для установок противовоздушной обороны Gepard. Об этом идет речь на сайте правительства ФРГ.

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