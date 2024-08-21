Шольц в Молдове: Знаем, что РФ и пророссийские деятели пытаются дестабилизировать страну
Во время визита в Кишинев канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия и пророссийские политические актеры пытаются дестабилизировать Молдову, и заверил молдовского лидера Майю Санду в поддержке. Об этом глава немецкого правительства написал в X (экс-Twitter).
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"Молдова страдает от российской агрессии против Украины и ее последствий. Мы знаем, что Россия и пророссийские [политические] актеры пытаются дестабилизировать страну. Поэтому главный месседж в Кишиневе сегодня: мы с вами, уважаемая Майя Санду", – написал он.
Бывший пророссийский президент Молдовы, глава Партии социалистов Игорь Додон 21 августа официально объявил кандидатом на предстоящих президентских выборах бывшего генерального прокурора Александра Стояногло.
Ранее, 16 августа, в Москве состоялся съезд еще одной молдовской пророссийской партии "Победа", в котором участвовал беглый олигарх Илан Шор и глава Гагаузии (автономия в составе Молдовы) Евгения Гуцул. Эта политсила 2 августа выдвинула в качестве кандидата в президенты Василия Боля, депутата молдовского парламента.
20 октября в стране должны пройти президентские выборы и референдум о вступлении в Евросоюз.
- 5 июня стало известно, что экс-начальник Генштаба Молдовы Игорь Горган регулярно сливал секретную информацию государства российскому куратору ГРУ – в частности, передавал данные и об Украине.
- 31 июля в Молдове правоохранители задержали двух должностных лиц, подозреваемых в государственной измене и заговоре против страны.
- 1 августа МИД Молдовы вызвал российского посла Васнецова, объявив, что один из работников посольства был объявлен персоной нон грата.
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