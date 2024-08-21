Шольц в Молдове: Знаем, что РФ и пророссийские деятели пытаются дестабилизировать страну

"Молдова страдает от российской агрессии против Украины и ее последствий", – отметил канцлер

Олаф Шольц и Майя Санду (Фото: X / Bundeskanzler Olaf Scholz)

Во время визита в Кишинев канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия и пророссийские политические актеры пытаются дестабилизировать Молдову, и заверил молдовского лидера Майю Санду в поддержке. Об этом глава немецкого правительства написал в X (экс-Twitter).

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Молдова страдает от российской агрессии против Украины и ее последствий. Мы знаем, что Россия и пророссийские [политические] актеры пытаются дестабилизировать страну. Поэтому главный месседж в Кишиневе сегодня: мы с вами, уважаемая Майя Санду", – написал он.

Бывший пророссийский президент Молдовы, глава Партии социалистов Игорь Додон 21 августа официально объявил кандидатом на предстоящих президентских выборах бывшего генерального прокурора Александра Стояногло.

Ранее, 16 августа, в Москве состоялся съезд еще одной молдовской пророссийской партии "Победа", в котором участвовал беглый олигарх Илан Шор и глава Гагаузии (автономия в составе Молдовы) Евгения Гуцул. Эта политсила 2 августа выдвинула в качестве кандидата в президенты Василия Боля, депутата молдовского парламента.

20 октября в стране должны пройти президентские выборы и референдум о вступлении в Евросоюз.

Читайте также: Премьера Молдовы спросили о возвращении украинских мужчин: заявил о правах человека