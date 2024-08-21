Шольц у Молдові: Знаємо, що Росія та проросійські діячі намагаються дестабілізувати країну
Під час візиту до Кишинева канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія та проросійські політичні актори намагаються дестабілізувати Молдову, та запевнив молдовську лідерку Маю Санду у підтримці. Про це очільник німецького уряду написав у X (екс-Twitter).
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"Молдова потерпає від російської агресії проти України та її наслідків. Ми знаємо, що Росія та проросійські [політичні] актори намагаються дестабілізувати країну. Тому головний меседж у Кишиневі сьогодні: ми з вами, шановна Має Санду", – написав він.
Колишній проросійський президент Молдови, голова Партії соціалістів Ігор Додон 21 серпня офіційно оголосив кандидатом на майбутніх президентських виборах колишнього генерального прокурора Олександра Стояногло.
Раніше, 16 серпня, у Москві відбувся з'їзд ще однієї молдовської проросійської партії "Победа", у якому брав участь олігарх-утікач Ілан Шор та очільниця Гагаузії (автономія у складі Молдови) Євгенія Гуцул. Ця політсила 2 серпня висунула як кандидата у президенти Василя Боля, депутата молдовського парламенту.
20 жовтня у країні мають відбутися президентські вибори й референдум щодо вступу до Євросоюзу.
- 5 червня стало відомо, що ексначальник Генштабу Молдови Ігор Горган регулярно зливав секретну інформацію держави російському куратору ГРУ – зокрема передавав дані й про Україну.
- 31 липня у Молдові правоохоронці затримали двох посадовців, яких підозрюють у державній зраді та змові проти країни.
- 1 серпня МЗС Молдови викликало російського посла Васнєцова, оголосивши, що одного з працівників посольства було оголошено персоною нон грата.
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