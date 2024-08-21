Шольц у Молдові: Знаємо, що Росія та проросійські діячі намагаються дестабілізувати країну

"Молдова потерпає від російської агресії проти України та її наслідків", – зауважив канцлер

Олаф Шольц та Мая Санду (Фото: X / Bundeskanzler Olaf Scholz)

Під час візиту до Кишинева канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія та проросійські політичні актори намагаються дестабілізувати Молдову, та запевнив молдовську лідерку Маю Санду у підтримці. Про це очільник німецького уряду написав у X (екс-Twitter).

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"Молдова потерпає від російської агресії проти України та її наслідків. Ми знаємо, що Росія та проросійські [політичні] актори намагаються дестабілізувати країну. Тому головний меседж у Кишиневі сьогодні: ми з вами, шановна Має Санду", – написав він.

Колишній проросійський президент Молдови, голова Партії соціалістів Ігор Додон 21 серпня офіційно оголосив кандидатом на майбутніх президентських виборах колишнього генерального прокурора Олександра Стояногло.

Раніше, 16 серпня, у Москві відбувся з'їзд ще однієї молдовської проросійської партії "Победа", у якому брав участь олігарх-утікач Ілан Шор та очільниця Гагаузії (автономія у складі Молдови) Євгенія Гуцул. Ця політсила 2 серпня висунула як кандидата у президенти Василя Боля, депутата молдовського парламенту.

20 жовтня у країні мають відбутися президентські вибори й референдум щодо вступу до Євросоюзу.

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