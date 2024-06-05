Ексначальник Генштабу Молдови зливав дані ГРУ, доповідав і про Україну – The Insider

Журналісти з'ясували, що Ігор Горган регулярно доповідав про внутрішню ситуацію в Молдові, а також передавав дані про візити українських посадовців

Ігор Горган (Фото: The Insider)

Ексначальник Генерального штабу Молдови Ігор Горган регулярно зливав секретну інформацію держави російському куратору Головного розвідувального управління Росії – зокрема, передавав дані й про Україну. Про це йдеться у спільному розслідуванні російського видання The Insider та молдовського "Маленька країна".

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Журналісти отримали доступ до листувань Горгана у Telegram з його куратором з російської розвідки полковником Олексієм Макаровим.

Ексначальник молдовського Генштабу регулярно доповідав росіянам про внутрішню політичну ситуацію в республіці й передавав дані про візити українських посадовців з Міністерства оборони, які закуповували військову техніку і снаряди для Збройних Сил України, йдеться у розслідуванні.

Зазначається, що Горган та Макаров почали особливо активно контактувати у квітні 2022 року – вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Розслідувачі пишуть, що їхні конфіденційні зустрічі відбувалися в кишинівських кафе або на рибалці.

"Я можу зустрітися з ким завгодно, я людина дії, потрібно рухатися вперед швидше!!! Треба поїхати на риболовлю і все обговорити! Ми живемо в історичні часи! І нам робити цю історію!" – писав Горган у листуваннях.

Відповідно до повідомлень ГРУ, росіян цікавило, яке озброєння Київ закуповує в сусідніх державах, зокрема в Молдові.

"Український Укроборонекспорт намагається у Молдови викупити (або забрати за допомогою "партнерів") шість МіГ-29, які перебувають у Маркулештах. Дуже сильно наполягають... Поки що літаки на місці. Операцію хочуть "провернути" через підставну фірму з Об'єднаних Арабських Еміратів найближчим часом", – доповідав російській розвідці молдовський інформатор.

Також журналісти наводять й інші повідомлення Горгана:

→ "Залізничні склади з пальним ідуть із території Молдови, а саме із села Етулія – до населеного пункту України Рені. Потяг із пальним рухається тільки вночі, вдень стоїть на місці, щоб не стати мішенню ПКС [Повітряно-космічних сил] РФ";

→ "Українці вже три тижні ходять по нашому Міністерству оборони й просять усе підряд, особливо снаряди до артилерії".

Крім цього, як пишуть журналісти-розслідувачі, Горгану не давало спокою і постачання зброї в Україну через Румунію – він давав поради своєму російському куратору.

"Треба скоріше перекрити кордон із Румунією! Це велика діра! Звідти дуже багато вантажів надходить в Україну. Особливо військових вантажів! У румунів ще працюють деякі військові заводи з виробництва озброєння і боєприпасів", – писав чоловік.

Посаду начальника Генштабу Молдови Горган обійняв у 2013 році, але внаслідок конфлікту з тодішнім міністром оборони країни Анатолом Шалару йому довелося покинути військове відомство. Вже у 2019 році після перемоги на президентських виборах ставленика Москви Ігоря Додона чоловік знову отримав колишню посаду, нагадали розслідувачі.

Начальником в оборонному відомстві він пробув до вересня 2021 року, доки нова президентка Мая Санду не відправила його у відставку.

Водночас в Міноборони Молдови залишилося чимало його ставлеників, які передають йому секретну інформацію, інформують журналісти.

"Представники України вийшли на представників нашого Міноборони, щоб знайти зв'язок із військовим заводом МЕЗОН. Тепер представники України дуже зацікавлені в ремонті та переданні технічної документації для тактичного комплексу ТОЧКА-У!!! Вони з України зателефонували одному нашому офіцеру з Головного штабу і попросили допомоги", – розповідали чоловіку колишні колеги.

Журналісти зауважили, що інформатор активно доповідав про внутрішню атмосферу серед керівництва Молдови, зокрема, він уважно відстежував публічні виступи Санду, про що свідчать десятки повідомлень росіянам.

Розслідувачі пояснили, що до президентки він має особливу ненависть, оскільки вона позбавила його крісла в Генштабі держави.

"Д***! Вона накоїть ще "справ", – писав він Макарову.

У березні міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Клімкін заявив LIGA.net, що РФ поки не визнаватиме Придністров'я, але має план дестабілізації ситуації в Молдові та південних областях України.

що РФ поки не визнаватиме Придністров'я, але має план дестабілізації ситуації в Молдові та південних областях України. 7 травня Санду спростувала, що нібито Україна пропонувала "розв'язати питання" Придністров'я.

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