Росія розхитуватиме Молдову та південь України через Придністров'я, плани в них є — Клімкін

Павло Клімкін (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Росія поки не визнаватиме Придністров'я, проте має план дестабілізації ситуації в Молдові та південних областях України через цей окупований анклав. Про це заявив міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін в інтерв'ю LIGA.net.

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За його словами, у Придністров'ї не спрацює сценарій, який був із терористичними ЛДНР, оскільки він працює лише тоді, коли Росія межує з територіями.

"Придністров'я є російським анклавом, там є суттєвий бізнес, який експортує до Європейського Союзу через Молдову, оскільки є певні правила. Це історія про те, чи захоче сьогодні Москва підіймати ставки у Молдові, щоб зіпсувати євроінтеграцію нам та Кишиневу, де насуваються президентські вибори. На відміну від нас, російський елемент у Молдові всюди", – сказав Клімкін.

Він зазначив: якщо Росія визнає Придністров'я, то там буде соціальний та економічний колапс, а серйозних військових сил там також немає.

"Мене турбує, що в Молдові є спокуса спростити собі процес євроінтеграції, не вирішуючи питання Придністров'я. Потрібно нівелювати цей анклав, тому що ми не можемо вступити до ЄС, коли між нами є утворення, яке контролює ФСБ. Нам потрібна стратегія щодо Придністров'я, бо якщо воно залишиться, то ми можемо мати багато проблем під час вступу до ЄС", — заявив ексміністр.

Дипломат висловив упевненість, що Росія має плани розгойдування ситуації навколо Придністров'я, які стосуватимуться не лише Молдови, але й південних територій України.

ДОВІДКА Придністров'я – окупована територія Молдови, де перебувають російські війська. ПМР не визнана державою та жодною з країн ООН, навіть РФ. Придністров'я – окупована територія Молдови, де перебувають російські війська. ПМР не визнана державою та жодною з країн ООН, навіть РФ.

25 лютого "депутати" псевдореспубліки звернулися до Росії з проханням "захистити" її від Молдови: ніби остання розв'язала проти незаконної ПМР "економічну війну".

Речник Міністерства закордонних справ Молдови Даніел Воде назвав так званий з'їзд "черговою кампанією, спланованою Кремлем". Бюро політик з реінтеграції Молдови відкинуло пропагандистські заяви, які озвучили на незаконному з'їзді в Тирасполі.

Останнім часом не фіксувалися провокації на кордоні з Молдовою у тій частині, яка контролюється незаконним Придністров'ям (ПМР), повідомив у коментарі LIGA.net речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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