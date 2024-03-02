Россия будет расшатывать Молдову и юг Украины через Приднестровье, планы есть — Климкин

Павел Климкин (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Россия пока не будет признавать Приднестровье, однако у нее есть план дестабилизации ситуации в Молдове и южных областях Украины через этот оккупированный анклав. Об этом заявил министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин в интервью LIGA.net.

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По его словам, в Приднестровье не сработает сценарий, который был с террористическими ЛДНР, так как он работает только тогда, кеда Россия граничит с территориями.

"Приднестровье является российским анклавом, там есть существенный бизнес, который экспортирует в Европейский союз через Молдову, так как есть определенные правила. Это история о том, захочет ли сегодня Москва поднимать ставки в Молдове, чтобы испортить евроинтеграцию нам и Кишиневу, где надвигаются президентские выборы. В отличии от нас российский элемент в Молдове повсюду", — сказал Климкин.

Он отметил, что если Россия признает Приднестровье, то там будет социальный и экономический коллапс, а серьезных военных сил там тоже нет.

"Меня тревожит, что в Молдове есть соблазн упростить себе процесс евроинтеграции, не решая вопрос Приднестровья. Нужно нивелировать этот анклав, так как мы не можем вступить в ЕС, когда между нами есть образование, которое контролирует ФСБ. Нам нужна стратегия по Приднестровью, так как если оно останется, то у нас может быть много проблем при вступлении в ЕС", — заявил экс-министр.

Дипломат высказал уверенность, что у России есть планы раскачки ситуации вокруг Приднестровья, который будет касаться не только Молдовы, но и южных территорий Украины.

СПРАВКА Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, где находятся российские войска. ПМР не признана государством и ни одной из стран ООН, даже РФ. Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, где находятся российские войска. ПМР не признана государством и ни одной из стран ООН, даже РФ.

25 февраля "депутаты" псевдореспублики обратились к России с просьбой "защитить" ее от Молдовы: будто последняя развязала против незаконной ПМР "экономическую войну".

Спикер Министерства иностранных дел Молдовы Даниэл Водэ назвал так называемый съезд "очередной кампанией, спланированной Кремлем". Бюро политик по реинтеграции Молдовы отвергло пропагандистские заявления, озвученные на незаконном съезде в Тирасполе.

В последнее время не фиксировались провокации на границе с Молдовой в той части, которая контролируется незаконным Приднестровьем (ПМР), сообщил в комментарии LIGA.net спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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