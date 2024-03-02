Россия будет расшатывать Молдову и юг Украины через Приднестровье, планы есть — Климкин
Россия пока не будет признавать Приднестровье, однако у нее есть план дестабилизации ситуации в Молдове и южных областях Украины через этот оккупированный анклав. Об этом заявил министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин в интервью LIGA.net.
По его словам, в Приднестровье не сработает сценарий, который был с террористическими ЛДНР, так как он работает только тогда, кеда Россия граничит с территориями.
"Приднестровье является российским анклавом, там есть существенный бизнес, который экспортирует в Европейский союз через Молдову, так как есть определенные правила. Это история о том, захочет ли сегодня Москва поднимать ставки в Молдове, чтобы испортить евроинтеграцию нам и Кишиневу, где надвигаются президентские выборы. В отличии от нас российский элемент в Молдове повсюду", — сказал Климкин.
Он отметил, что если Россия признает Приднестровье, то там будет социальный и экономический коллапс, а серьезных военных сил там тоже нет.
"Меня тревожит, что в Молдове есть соблазн упростить себе процесс евроинтеграции, не решая вопрос Приднестровья. Нужно нивелировать этот анклав, так как мы не можем вступить в ЕС, когда между нами есть образование, которое контролирует ФСБ. Нам нужна стратегия по Приднестровью, так как если оно останется, то у нас может быть много проблем при вступлении в ЕС", — заявил экс-министр.
Дипломат высказал уверенность, что у России есть планы раскачки ситуации вокруг Приднестровья, который будет касаться не только Молдовы, но и южных территорий Украины.
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