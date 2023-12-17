Нова стратегія безпеки Молдови: головні загрози – Росія та корупція
15 грудня парламент Молдови затвердив нову стратегію національної безпеки, за якою головними загрозами для країни є агресивна політика Росії та внутрішня корупція. Про це повідомляє NewsMaker.md.
Ухвалення парламентом нової стратегії – великий крок уперед у забезпеченні безпеки та стабільності країни, заявила 16 грудня президентка Молдови Мая Санду.
За її словами, нова стратегія "стала відповіддю на різку зміну ситуації з безпекою у регіоні".
"Сьогодні ми маємо дві великі загрози для національної безпеки: агресивна політика, яку проводить Російська Федерація проти нашої країни і проти світу загалом, і корупція, яка вкорінилася в Молдові", – зазначила Санду.
Нова стратегія безпеки Молдови сконцентрована на зміцненні зв'язків із Європейським Союзом, Румунією, США та НАТО.
Водночас у документі наголошено, що Молдова має зберігати закріплений у Конституції нейтральний статус і тому не прагне вступати в НАТО.
- 8 листопада Єврокомісія рекомендувала надати Грузії статус кандидата у члени ЄС, а з Україною та Молдовою – розпочати переговори про приєднання.
- Україна розраховує, що зможе стати членом Євросоюзу найближчими роками.
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