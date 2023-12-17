Новая стратегия безопасности Молдовы: главные угрозы – Россия и коррупция

Владимир Зеленский и Майя Санду (Фото - EPA)

15 декабря парламент Молдовы утвердил новую стратегию национальной безопасности, согласно которой главными угрозами для страны являются агрессивная политика России и внутренняя коррупция. Об этом сообщает NewsMaker.md.

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Принятие парламентом новой стратегии – большой шаг вперед в обеспечении безопасности и стабильности страны, заявила 16 декабря президент Молдовы Майя Санду.

По ее словам, новая стратегия "стала ответом на резкое изменение ситуации с безопасностью в регионе".

"Сегодня у нас есть две большие угрозы для национальной безопасности: агрессивная политика, которую проводит Российская Федерация против нашей страны и против мира в целом, и коррупция, укоренившаяся в Молдове", – отметила Санду.

Новая стратегия безопасности Молдовы сконцентрирована на укреплении связей с Европейским союзом, Румынией, США и НАТО.

В то же время в документе подчеркнуто, что Молдова должна сохранять закрепленный в Конституции нейтральный статус и поэтому не стремится вступать в НАТО.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, а с Украиной и Молдовой – начать переговоры о присоединении.

Украина рассчитывает, что сможет стать членом Евросоюза в ближайшие годы.

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