Новая стратегия безопасности Молдовы: главные угрозы – Россия и коррупция
15 декабря парламент Молдовы утвердил новую стратегию национальной безопасности, согласно которой главными угрозами для страны являются агрессивная политика России и внутренняя коррупция. Об этом сообщает NewsMaker.md.
Принятие парламентом новой стратегии – большой шаг вперед в обеспечении безопасности и стабильности страны, заявила 16 декабря президент Молдовы Майя Санду.
По ее словам, новая стратегия "стала ответом на резкое изменение ситуации с безопасностью в регионе".
"Сегодня у нас есть две большие угрозы для национальной безопасности: агрессивная политика, которую проводит Российская Федерация против нашей страны и против мира в целом, и коррупция, укоренившаяся в Молдове", – отметила Санду.
Новая стратегия безопасности Молдовы сконцентрирована на укреплении связей с Европейским союзом, Румынией, США и НАТО.
В то же время в документе подчеркнуто, что Молдова должна сохранять закрепленный в Конституции нейтральный статус и поэтому не стремится вступать в НАТО.
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