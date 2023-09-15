НАТО не видит военной угрозы Молдове со стороны РФ. Говорят: Украина делает хорошую работу

В НАТО не видят военной угрозы Молдове со стороны России, так как Украина "проделывает очень хорошую работу". Об этом в Кишиневе сообщил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, цитирует его TV8.

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По его словам, Альянс не видит военной угрозы для Молдовы со стороны России.

"По той простой причине, что Украина проделывает очень хорошую работу при нашей поддержке, поэтому риска и нет", — сказал Джоанэ.

Одновременно он отметил, что это не значит, что Россия не продолжает обсуждение применения инструментов гибридной войны против Молдовы.

Чиновник заявил, что речь идет об энергетическом давлении, кибератаках и дезинформации.

13 февраля 2023 года президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кремль хочет осуществить госпереворот в стране.

В ВСУ заявили, что Россия демонстрирует все признаки гибридной войны против Молдовы.

Президент Зеленский считает, что если Россия не проиграет в войне против Украины, то дальнейшая ее агрессия против стран, которые ранее были в составе Советского Союза, не прекратится – в частности, против Молдовы.

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