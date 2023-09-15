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НАТО не видит военной угрозы Молдове со стороны РФ. Говорят: Украина делает хорошую работу

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 11:51
НАТО не видит военной угрозы Молдове со стороны РФ. Говорят: Украина делает хорошую работу - Фото
Мирча Джоанэ (Фото: EPA)

В НАТО не видят военной угрозы Молдове со стороны России, так как Украина "проделывает очень хорошую работу". Об этом в Кишиневе сообщил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, цитирует его TV8.

По его словам, Альянс не видит военной угрозы для Молдовы со стороны России. 

"По той простой причине, что Украина проделывает очень хорошую работу при нашей поддержке, поэтому риска и нет", — сказал Джоанэ.

Одновременно он отметил, что это не значит, что Россия не продолжает обсуждение применения инструментов гибридной войны против Молдовы.

Чиновник заявил, что речь идет об энергетическом давлении, кибератаках и дезинформации. 

  • 13 февраля 2023 года президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кремль хочет осуществить госпереворот в стране. 
  • В ВСУ заявили, что Россия демонстрирует все признаки гибридной войны против Молдовы.
  • Президент Зеленский считает, что если Россия не проиграет в войне против Украины, то дальнейшая ее агрессия против стран, которые ранее были в составе Советского Союза, не прекратится – в частности, против Молдовы.

Читайте также: Евросоюз создал гражданскую миссию в Молдове для защиты ее суверенитета

Дмитрий Гриниченко
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войнанатоМолдоваМирча Джоанэ
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