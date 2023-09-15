НАТО не бачить військової загрози Молдові з боку РФ. Говорять: Україна робить хорошу роботу

У НАТО не бачать військової загрози Молдові з боку Росії, оскільки Україна "робить дуже хорошу роботу". Про це у Кишиневі повідомив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, цитує його TV8.

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За його словами, Альянс не бачить військової загрози для Молдови з боку Росії.

"З тієї простої причини, що Україна робить дуже хорошу роботу за нашої підтримки, тому ризику і немає", — сказав Джоане.

Водночас він зазначив, що це не означає, що Росія не продовжує обговорення застосування інструментів гібридної війни проти Молдови.

Чиновник заявив, що йдеться про енергетичний тиск, кібератаки та дезінформацію.

13 лютого 2023 року президентка Молдови Мая Санду заявила, що Кремль хоче здійснити держпереворот у країні.

У ЗСУ заявили, що Росія демонструє всі ознаки гібридної війни проти Молдови.

Президент Зеленський вважає, що якщо Росія не програє у війні проти України, то її подальша агресія проти країн, які раніше були у складі Радянського Союзу, не припиниться – зокрема, проти Молдови.

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