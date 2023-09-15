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НАТО не бачить військової загрози Молдові з боку РФ. Говорять: Україна робить хорошу роботу

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15.09.2023, 11:51
НАТО не бачить військової загрози Молдові з боку РФ. Говорять: Україна робить хорошу роботу - Фото
Мірча Джоане (Фото: EPA)

У НАТО не бачать військової загрози Молдові з боку Росії, оскільки Україна "робить дуже хорошу роботу". Про це у Кишиневі повідомив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, цитує його TV8.

За його словами, Альянс не бачить військової загрози для Молдови з боку Росії.

"З тієї простої причини, що Україна робить дуже хорошу роботу за нашої підтримки, тому ризику і немає", — сказав Джоане.

Водночас він зазначив, що це не означає, що Росія не продовжує обговорення застосування інструментів гібридної війни проти Молдови.

Чиновник заявив, що йдеться про енергетичний тиск, кібератаки та дезінформацію.

  • 13 лютого 2023 року президентка Молдови Мая Санду заявила, що Кремль хоче здійснити держпереворот у країні.
  • У ЗСУ заявили, що Росія демонструє всі ознаки гібридної війни проти Молдови.
  • Президент Зеленський вважає, що якщо Росія не програє у війні проти України, то її подальша агресія проти країн, які раніше були у складі Радянського Союзу, не припиниться – зокрема, проти Молдови.

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Дмитро Гриниченко
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