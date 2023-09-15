НАТО не бачить військової загрози Молдові з боку РФ. Говорять: Україна робить хорошу роботу
15.09.2023, 11:51
Мірча Джоане (Фото: EPA)
У НАТО не бачать військової загрози Молдові з боку Росії, оскільки Україна "робить дуже хорошу роботу". Про це у Кишиневі повідомив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, цитує його TV8.
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За його словами, Альянс не бачить військової загрози для Молдови з боку Росії.
"З тієї простої причини, що Україна робить дуже хорошу роботу за нашої підтримки, тому ризику і немає", — сказав Джоане.
Водночас він зазначив, що це не означає, що Росія не продовжує обговорення застосування інструментів гібридної війни проти Молдови.
Чиновник заявив, що йдеться про енергетичний тиск, кібератаки та дезінформацію.
- 13 лютого 2023 року президентка Молдови Мая Санду заявила, що Кремль хоче здійснити держпереворот у країні.
- У ЗСУ заявили, що Росія демонструє всі ознаки гібридної війни проти Молдови.
- Президент Зеленський вважає, що якщо Росія не програє у війні проти України, то її подальша агресія проти країн, які раніше були у складі Радянського Союзу, не припиниться – зокрема, проти Молдови.
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