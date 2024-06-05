Экс-начальник Генштаба Молдовы сливал данные ГРУ, докладывал и об Украине – The Insider

Журналисты выяснили, что Игорь Горган регулярно докладывал о внутренней ситуации в Молдове, а также передавал данные о визитах украинских чиновников

Игорь Горган (Фото: The Insider)

Экс-начальник Генерального штаба Молодовы Игорь Горган регулярно сливал секретную информацию государства российскому куратору Главного разведывательного управления России – в частности передавал данные и об Украине. Об этом говорится в совместном расследовании российского издания The Insider и молдавского "Маленькая страна".

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Журналисты получили доступ к перепискам Горгана в Telegram с его куратором из российской разведки полковником Алексеем Макаровым.

Экс-начальник молдавского Генштаба регулярно докладывал россиянам о внутренней политической ситуации в Республике и передавал данные о визитах украинских чиновников из Министерства обороны, которые закупали военную технику и снаряды для Вооруженных Сил Украины, говорится в расследовании.

Горган и Макаров начали особенно активно контактировать в апреле 2022 года – уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Журналисты-расследователи пишут, что их конфиденциальные встречи проходили в кишиневских кафе или на рыбалке.

"Я могу встретиться с кем угодно, я человек действия, нужно двигаться вперед быстрее!!! Надо поехать на рыбалку и все обсудить! Мы живем в исторические времена! И нам делать эту историю!" – писал Горган в переписках.

Согласно сообщениям ГРУ, россиян интересовало, какое вооружение Киев закупает в соседних государствах, в частности в Молдове.

"Украинский Укроборонэкспорт пытается у Молдовы выкупить (или забрать при помощи "партнеров") шесть Миг-29, которые находятся в Маркулештах. Очень сильно настаивают... Пока самолеты на месте. Операцию хотят "провернуть" через подставную фирму из Объединенных Арабских Эмиратов в ближайшее время", – докладывал российской разведке молдавский информатор.

Также журналисты приводят и другие сообщения Горгана:

→ "Железнодорожные склады с горючим идут с территории Молдовы, а именно из села Этулия – в населенный пункт Украины Рени. Поезд с горючим движется только ночью, днем стоит на месте, чтобы не стать мишенью ВКС [Воздушно-космических сил] РФ";

→ "Украинцы уже три недели ходят по нашему Министерству обороны и просят все подряд, особенно снаряды в артиллерию".

Кроме того, как пишут журналисты-расследователи, Горгану не давали покоя и поставки оружия в Украину через Румынию – он давал советы своему российскому куратору.

"Нужно поскорее перекрыть границу с Румынией! Это большая дыра! Оттуда очень много грузов поступает в Украину. Особенно военных грузов! У румын еще работают некоторые военные заводы по производству вооружения и боеприпасов", – писал мужчина.

Пост начальника Генштаба Молдовы Горган занял в 2013 году, но в результате конфликта с тогдашним министром обороны страны Анатолием Шалары ему пришлось покинуть военное ведомство. Уже в 2019 году после победы на президентских выборах ставленника Москвы Игоря Додона мужчина снова получил прежнюю должность, напомнили журналисты-расследователи.

Начальником в оборонном ведомстве он пробыл до сентября 2021 года, пока новый президент Майя Санду не отправила его в отставку.

В то же время у Минобороны Молдовы осталось немало его ставленников, которые передают ему секретную информацию, информируют журналисты.

"Представители Украины вышли на представителей нашего Минобороны, чтобы найти связь с военным заводом МЕЗОН. Теперь представители Украины очень заинтересованы в ремонте и передаче технической документации для тактического комплекса ТОЧКА-У!!! Они из Украины позвонили по телефону одному нашему офицеру из Главного штаба и попросили помощи", – рассказывали мужчине бывшие коллеги.

Журналисты отметили, что информатор активно докладывал о внутренней атмосфере среди руководства Молдовы, в частности он внимательно отслеживал публичные выступления Санду, о чем свидетельствуют десятки сообщений россиянам.

Журналисты объяснили, что к президенту у него особая ненависть, поскольку она лишила его кресла в Генштабе государства.

"Д***! Она натворит еще "дел"", – писал он Макарову.

В марте министр иностранных дел в 2014-2019 годах Климкин заявил LIGA.net, что РФ пока не будет признавать Приднестровье, но у нее есть план дестабилизации ситуации в Молдове и южных областях Украины.

что РФ пока не будет признавать Приднестровье, но у нее есть план дестабилизации ситуации в Молдове и южных областях Украины. 7 мая Санду опровергла, что Украина якобы предлагала "решить вопрос" Приднестровья.

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