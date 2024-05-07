Придністров'я. Санду спростувала, нібито Україна пропонувала "розв'язати питання"

"Військовим шляхом ми не погодимося на це. Лише мирним шляхом. Для нас дуже важливий мир", – заявила президентка Молдови

Мая Санду (Скриншот із відео)

Українські офіційні особи не пропонували Молдові "розв'язати питання" з псевдореспублікою Придністров'я після початку повномасштабного вторгнення РФ. Для країни необхідне розв'язання проблеми мирним шляхом. Про це президентка Молдови Мая Санду розповіла в інтерв'ю російському блогеру Юрію Дудю.

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Ведучий запитав, чи пропонувала Україна Молдові "розв'язати питання" з так званим Придністров'ям уже після початку повномасштабної війни.

"Ніколи не було жодних офіційних заяв [від України]. Те, що ми читали, що деякі люди говорили у ЗМІ... але офіційно, з усією відповідальністю я вам говорю, офіційно ніколи не було такої пропозиції. [...] І неофіційно. Тобто від офіційних осіб не було такої пропозиції", – відповіла Санду.

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За її словами, Молдова завжди казала й казатиме, що для неї необхідно розв'язання "придністровського конфлікту" лише мирним шляхом.

Блогер перепитав, як президентка відреагує на пропозицію "вибити" російський контингент з Придністров'я.

"Військовим шляхом ми не погодимося на це. Лише мирним шляхом. Для нас дуже важливий мир", – відповіла вона.

ДОВІДКА Придністров'я – окупована територія Молдови, де перебувають російські війська. ПМР не визнана державою та жодною з країн ООН, навіть РФ. Придністров'я – окупована територія Молдови, де перебувають російські війська. ПМР не визнана державою та жодною з країн ООН, навіть РФ.

У лютому "депутати" псевдореспубліки Придністров'я звернулися до Росії з проханням "захистити" її від Молдови: ніби остання розв'язала проти незаконної ПМР "економічну війну".

Речник МЗС Молдови назвав так званий з'їзд "черговою кампанією, спланованою Кремлем". Бюро політик із реінтеграції країни відкинуло пропагандистські заяви, які озвучили на незаконному з'їзді в Тирасполі.

У квітні силовики незаконного Придністров'я заявили про нібито атаку дрона на військову частину. Молдовський прем'єр назвав це "ще однією звичайною провокацією".

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