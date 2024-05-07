Придністров'я. Санду спростувала, нібито Україна пропонувала "розв'язати питання"
Українські офіційні особи не пропонували Молдові "розв'язати питання" з псевдореспублікою Придністров'я після початку повномасштабного вторгнення РФ. Для країни необхідне розв'язання проблеми мирним шляхом. Про це президентка Молдови Мая Санду розповіла в інтерв'ю російському блогеру Юрію Дудю.
Ведучий запитав, чи пропонувала Україна Молдові "розв'язати питання" з так званим Придністров'ям уже після початку повномасштабної війни.
"Ніколи не було жодних офіційних заяв [від України]. Те, що ми читали, що деякі люди говорили у ЗМІ... але офіційно, з усією відповідальністю я вам говорю, офіційно ніколи не було такої пропозиції. [...] І неофіційно. Тобто від офіційних осіб не було такої пропозиції", – відповіла Санду.
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За її словами, Молдова завжди казала й казатиме, що для неї необхідно розв'язання "придністровського конфлікту" лише мирним шляхом.
Блогер перепитав, як президентка відреагує на пропозицію "вибити" російський контингент з Придністров'я.
"Військовим шляхом ми не погодимося на це. Лише мирним шляхом. Для нас дуже важливий мир", – відповіла вона.
- У лютому "депутати" псевдореспубліки Придністров'я звернулися до Росії з проханням "захистити" її від Молдови: ніби остання розв'язала проти незаконної ПМР "економічну війну".
- Речник МЗС Молдови назвав так званий з'їзд "черговою кампанією, спланованою Кремлем". Бюро політик із реінтеграції країни відкинуло пропагандистські заяви, які озвучили на незаконному з'їзді в Тирасполі.
- У квітні силовики незаконного Придністров'я заявили про нібито атаку дрона на військову частину. Молдовський прем'єр назвав це "ще однією звичайною провокацією".
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