Приднестровье. Санду опровергла, якобы Украина предлагала "решить вопрос"

"Военным путем мы не согласимся на это. Только мирным путем. Для нас очень важен мир", – заявила президент Молдовы

Майя Санду (Скриншот с видео)

Украинские официальные лица не предлагали Молдове "решить вопрос" с псевдореспубликой Приднестровье после начала полномасштабного вторжения РФ. Для страны необходимо решение проблемы мирным путем. Об этом президент Молдовы Майя Санду рассказала в интервью российскому блогеру Юрию Дудю.

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Ведущий спросил, предлагала ли Украина Молдове "решить вопрос" с так называемым Приднестровьем уже после начала полномасштабной войны.

"Никогда не было никаких таких официальных заявлений [от Украины]. То, что мы читали, что некоторые люди говорили в СМИ... но официально, со всей ответственностью я вам говорю, официально никогда не было такого предложения. [...] И неофициально. То есть от официальных лиц не было такого предложения", – ответила Санду.

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По ее словам, Молдова всегда говорила и будет говорить, что для нее необходимо разрешение "приднестровского конфликта" только мирным путем.

Блогер переспросил, как президент отреагирует на предложение "выбить" российский контингент из Приднестровья.

"Военным путем мы не согласимся на это. Только мирным путем. Для нас очень важен мир", – ответила она.

СПРАВКА Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, где находятся российские войска. ПМР не признана государством и ни одной из стран ООН, даже РФ. Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, где находятся российские войска. ПМР не признана государством и ни одной из стран ООН, даже РФ.

В феврале "депутаты" псевдореспублики Приднестровья обратились в Россию с просьбой "защитить" ее от Молдовы: будто последняя развязала против незаконной ПМР "экономическую войну".

Представитель МИДа Молдовы назвал так называемый съезд "очередной кампанией, спланированной Кремлем". Бюро политик по реинтеграции страны отвергло пропагандистские заявления, озвученные на незаконном съезде в Тирасполе.

В апреле силовики незаконного Приднестровья заявили о якобы атаке дрона на воинскую часть. Молдавский премьер назвал это "еще одной обычной провокацией".

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