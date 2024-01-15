Россия снова попытается дестабилизировать Молдову весной 2024 года — Санду
Майя Санду (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия попытается дестабилизировать ее страну весной 2024 года. Об этом она заявила на пресс-конференции, цитирует ее Agerpress.

По ее словам, РФ все время пыталась дестабилизировать ситуацию в Молдове через оккупированное Приднестровье. 

Она отметила, что Кишинев осознает риски и делает все возможное, чтобы предотвратить дестабилизацию. 

"Как мы это делали в прошлом году, когда у России было намерение свергнуть правительство. Вместе с гражданами и государственными институтами мы пытаемся защитить себя от этих рисков. Но нам еще есть над чем работать, уязвимости все еще существуют", — сказала Санду.

Глава молдовского государства подчеркнула, что Молдова рассчитывает на поддержку международного сообщества. 

"Мы знаем, что весной этого года Россия возобновит свои действия, пытаясь дестабилизировать ситуацию", — резюмировала она.

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