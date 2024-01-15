Россия снова попытается дестабилизировать Молдову весной 2024 года — Санду

Санду заявила, что Россия все время пыталась дестабилизировать Молдову через Приднестровье

Майя Санду (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия попытается дестабилизировать ее страну весной 2024 года. Об этом она заявила на пресс-конференции, цитирует ее Agerpress.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, РФ все время пыталась дестабилизировать ситуацию в Молдове через оккупированное Приднестровье.

Она отметила, что Кишинев осознает риски и делает все возможное, чтобы предотвратить дестабилизацию.

"Как мы это делали в прошлом году, когда у России было намерение свергнуть правительство. Вместе с гражданами и государственными институтами мы пытаемся защитить себя от этих рисков. Но нам еще есть над чем работать, уязвимости все еще существуют", — сказала Санду.

Глава молдовского государства подчеркнула, что Молдова рассчитывает на поддержку международного сообщества.

"Мы знаем, что весной этого года Россия возобновит свои действия, пытаясь дестабилизировать ситуацию", — резюмировала она.

13 февраля 2023 года Майя Санду заявила, что Кремль хочет осуществить госпереворот в стране.

В ВСУ заявили, что Россия демонстрирует все признаки гибридной войны против Молдовы.

Президент Зеленский считает, что если Россия не проиграет в войне против Украины, то дальнейшая ее агрессия против стран, которые ранее были в составе Советского Союза, не прекратится – в частности, против Молдовы.

Читайте также: Евросоюз создал гражданскую миссию в Молдове для защиты ее суверенитета