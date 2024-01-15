Росія знову спробує дестабілізувати Молдову навесні 2024 року — Санду

Мая Санду (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія намагатиметься дестабілізувати її країну навесні 2024 року. Про це вона заявила на пресконференції, цитує Agerpress.

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За її словами, РФ постійно намагалася дестабілізувати ситуацію в Молдові через окуповане Придністров'я.

Вона зазначила, що Кишинів усвідомлює ризики і робить усе можливе, щоб запобігти дестабілізації.

"Як ми це робили минулого року, коли Росія мала намір повалити уряд. Разом з громадянами та державними інститутами ми намагаємося захистити себе від цих ризиків. Але нам ще є над чим працювати, вразливості все ще існують", — сказала Санду.

Глава молдовської держави наголосила, що Молдова розраховує на підтримку міжнародної спільноти.

"Ми знаємо, що навесні цього року Росія відновить свої дії, намагаючись дестабілізувати ситуацію", — резюмувала вона.

13 лютого 2023 року Мая Санду заявила, що Кремль хоче здійснити держпереворот у країні.

У ЗСУ заявили, що Росія демонструє всі ознаки гібридної війни проти Молдови.

Президент Зеленський вважає, що якщо Росія не програє у війні проти України, то її подальша агресія проти країн, які раніше були у складі Радянського Союзу, не припиниться – зокрема, проти Молдови.

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