Росія знову спробує дестабілізувати Молдову навесні 2024 року — Санду
Мая Санду (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія намагатиметься дестабілізувати її країну навесні 2024 року. Про це вона заявила на пресконференції, цитує Agerpress.

За її словами, РФ постійно намагалася дестабілізувати ситуацію в Молдові через окуповане Придністров'я.

Вона зазначила, що Кишинів усвідомлює ризики і робить усе можливе, щоб запобігти дестабілізації.

"Як ми це робили минулого року, коли Росія мала намір повалити уряд. Разом з громадянами та державними інститутами ми намагаємося захистити себе від цих ризиків. Але нам ще є над чим працювати, вразливості все ще існують", — сказала Санду.

Глава молдовської держави наголосила, що Молдова розраховує на підтримку міжнародної спільноти.

"Ми знаємо, що навесні цього року Росія відновить свої дії, намагаючись дестабілізувати ситуацію", — резюмувала вона.

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