Росія знову спробує дестабілізувати Молдову навесні 2024 року — Санду
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія намагатиметься дестабілізувати її країну навесні 2024 року. Про це вона заявила на пресконференції, цитує Agerpress.
За її словами, РФ постійно намагалася дестабілізувати ситуацію в Молдові через окуповане Придністров'я.
Вона зазначила, що Кишинів усвідомлює ризики і робить усе можливе, щоб запобігти дестабілізації.
"Як ми це робили минулого року, коли Росія мала намір повалити уряд. Разом з громадянами та державними інститутами ми намагаємося захистити себе від цих ризиків. Але нам ще є над чим працювати, вразливості все ще існують", — сказала Санду.
Глава молдовської держави наголосила, що Молдова розраховує на підтримку міжнародної спільноти.
"Ми знаємо, що навесні цього року Росія відновить свої дії, намагаючись дестабілізувати ситуацію", — резюмувала вона.
- 13 лютого 2023 року Мая Санду заявила, що Кремль хоче здійснити держпереворот у країні.
- У ЗСУ заявили, що Росія демонструє всі ознаки гібридної війни проти Молдови.
- Президент Зеленський вважає, що якщо Росія не програє у війні проти України, то її подальша агресія проти країн, які раніше були у складі Радянського Союзу, не припиниться – зокрема, проти Молдови.
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