Молдавский премьер ответил на якобы "дроновый удар" по Приднестровью: Провокация
Молдавский премьер-министр Дорин Речан ответил на заявления незаконных властей так называемого Приднестровья о якобы "нападении дрона на воинскую часть". Политик назвал это еще одной обычной провокацией, передает местное СМИ Newsmaker.
"Мы столкнулись с еще одной обычной провокацией. Давайте обратим внимание на реакцию общества, которое уже осознает реальность. Эти провокации больше не могут вызвать панику или страх", — сказал он.
Политик отметил, что Россия поддерживает подобные провокации.
Ранее незаконное Министерство государственной безопасности псевдореспублики заявило, что 5 апреля в 14:35 дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе.
Силовики незаконного образования утверждают, что целью атаки была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, обошлось без пострадавших.
Псевдоведомство заявило об открытии "уголовного дела".
В молдавском бюро реинтеграции отметили, что в приднестровском регионе "продолжаются провокации, направленные на сеяние паники и напряженности, в том числе для привлечения внимания к региону".
- 25 февраля "депутаты" псевдореспублики обратились к России с просьбой "защитить" ее от Молдовы: будто последняя развязала против незаконной ПМР "экономическую войну".
- Представитель Министерства иностранных дел Молдовы Даниэл Воде назвал так называемый съезд "очередной кампанией, спланированной Кремлем". Бюро политик по реинтеграции Молдовы отвергло пропагандистские заявления, озвученные на незаконном съезде в Тирасполе.
- В последнее время не фиксировались провокации на границе с Молдовой в части, которая контролируется незаконным Приднестровьем (ПМР), сообщил в комментарии LIGA.net представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
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