Молдавский премьер ответил на якобы "дроновый удар" по Приднестровью: Провокация

Фото: ресурс окупантов

Молдавский премьер-министр Дорин Речан ответил на заявления незаконных властей так называемого Приднестровья о якобы "нападении дрона на воинскую часть". Политик назвал это еще одной обычной провокацией, передает местное СМИ Newsmaker.

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"Мы столкнулись с еще одной обычной провокацией. Давайте обратим внимание на реакцию общества, которое уже осознает реальность. Эти провокации больше не могут вызвать панику или страх", — сказал он.

Политик отметил, что Россия поддерживает подобные провокации.

Ранее незаконное Министерство государственной безопасности псевдореспублики заявило, что 5 апреля в 14:35 дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе.

Силовики незаконного образования утверждают, что целью атаки была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, обошлось без пострадавших.

Псевдоведомство заявило об открытии "уголовного дела".

В молдавском бюро реинтеграции отметили, что в приднестровском регионе "продолжаются провокации, направленные на сеяние паники и напряженности, в том числе для привлечения внимания к региону".

25 февраля "депутаты" псевдореспублики обратились к России с просьбой "защитить" ее от Молдовы: будто последняя развязала против незаконной ПМР "экономическую войну".

Представитель Министерства иностранных дел Молдовы Даниэл Воде назвал так называемый съезд "очередной кампанией, спланированной Кремлем". Бюро политик по реинтеграции Молдовы отвергло пропагандистские заявления, озвученные на незаконном съезде в Тирасполе.

В последнее время не фиксировались провокации на границе с Молдовой в части, которая контролируется незаконным Приднестровьем (ПМР), сообщил в комментарии LIGA.net представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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