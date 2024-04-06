Молдовський прем'єр відповів на нібито "дроновий удар" по Придністров'ю: Провокація

Фото: ресурс окупантів

Молдовський прем'єр-міністр Дорін Речан відповів на заяви незаконної влади так званого Придністров'я про буцімто "атаку дрона на військову частину". Політик назвав це "ще однією звичайною провокацією", передає місцеве ЗМІ Newsmaker.

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"Ми зіткнулися з ще однією звичною провокацією. Звернемо увагу на реакцію суспільства, яке вже усвідомлює реальність. Ці провокації більше не можуть викликати паніку чи страху", — сказав він.

Політик зазначив, що Росія підтримує такі провокації.

Раніше незаконне Міністерство державної безпеки псевдореспубліки заявило, буцімто 5 квітня о 14:35 дрон-камікадзе атакував військову частину у Рибницькому районі.

Силовики незаконного утворення стверджують, що ціллю атаки була радіолокаційна станція, котрій були нанесені незначні ушкодження, обійшлося без постраждалих.

Псевдовідомство заявила про відкриття "кримінальної справи".

У молдовському бюро реінтеграції зазначили, що придністровському регіоні "продовжуються провокації, спрямовані на сіяння паніки та напруженості, у тому числі для привернення уваги до регіону".

25 лютого "депутати" псевдореспубліки звернулися до Росії з проханням "захистити" її від Молдови: ніби остання розв'язала проти незаконної ПМР "економічну війну".

Речник Міністерства закордонних справ Молдови Даніел Воде назвав так званий з'їзд "черговою кампанією, спланованою Кремлем". Бюро політик з реінтеграції Молдови відкинуло пропагандистські заяви, які озвучили на незаконному з'їзді в Тирасполі.

Останнім часом не фіксувалися провокації на кордоні з Молдовою у тій частині, яка контролюється незаконним Придністров'ям (ПМР), повідомив у коментарі LIGA.net речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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