Санду назвала "провокацією" інформацію про чергову атаку на Придністров'я

Санду заявила, що це необхідно для підтримки напруженості та страху серед людей

Майя Санду (Фото: EPA/Robert Ghement)

Президент Молдови Майя Санду назвала "провокацією" повідомлення про нібито атаку дронами-камікадзе на військову частину в тимчасово окупованому Придністров'ї. Про це вона повідомила під час пресконференції.

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За її словами, згідно з інформацією Кишинева, інцидент більше схожий на провокацію.

"Для підтримки напруженості та страху серед людей", – сказала Санду.

Раніше в Бюро реінтеграції Молдови назвали повідомлення про удар дрона-камікадзе Тирасполя "спробою спровокувати страх та паніку у регіоні".

Придністров'я – окупована територія Молдови, де перебувають російські війська. ПМР не визнана державою жодною з країн ООН, навіть РФ.

25 лютого "депутати" псевдореспубліки звернулися до Росії з проханням "захистити" її від Молдови: ніби остання розв'язала проти незаконної ПМР "економічну війну".

Речник Міністерства закордонних справ Молдови Даніел Воде назвав так званий з'їзд "черговою кампанією, спланованою Кремлем". Бюро політик з реінтеграції Молдови відкинуло пропагандистські заяви, які озвучили на незаконному з'їзді в Тирасполі.

Останнім часом не фіксувалися провокації на кордоні з Молдовою у тій частині, яка контролюється незаконним Придністров'ям (ПМР), повідомив у коментарі LIGA.net речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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