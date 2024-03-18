Санду назвала "провокацией" информацию об очередной атаке на Приднестровье
Президент Молдовы Майя Санду назвала "провокацией" сообщения о якобы атаке дронами-камикадзе на воинскую часть во временно оккупированном Приднестровье. Об этом она сообщила на пресс-конференции.
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По ее словам, согласно информации Кишинева, инцидент больше похож на провокацию.
"Для поддержания напряженности и страха среди людей", — сказала Санду.
Ранее в Бюро реинтеграции Молдовы назвали сообщения об ударе дрона-камикадзе Тирасполя "попыткой спровоцировать страх и панику в регионе".
Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, где находятся российские войска. ПМР не признана государством ни одной из стран ООН, даже РФ.
- 25 февраля "депутаты" псевдореспублики обратились к России с просьбой "защитить" ее от Молдовы: якобы последняя развязала против незаконной ПМР "экономическую войну".
- Спикер Министерства иностранных дел Молдовы Даниэл Водэ назвал так называемый съезд "очередной кампанией, спланированной Кремлем". Бюро политик по реинтеграции Молдовы отвергло пропагандистские заявления, озвученные на незаконном съезде в Тирасполе.
- В последнее время не фиксировались провокации на границе с Молдовой в той части, которая контролируется незаконным Приднестровьем (ПМР), сообщил в комментарии LIGA.net спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
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