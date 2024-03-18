Санду назвала "провокацией" информацию об очередной атаке на Приднестровье

Санду заявила, что это необходимо для поддержания напряженности и страха среди людей

Майя Санду (Фото: EPA/Robert Ghement)

Президент Молдовы Майя Санду назвала "провокацией" сообщения о якобы атаке дронами-камикадзе на воинскую часть во временно оккупированном Приднестровье. Об этом она сообщила на пресс-конференции.

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По ее словам, согласно информации Кишинева, инцидент больше похож на провокацию.

"Для поддержания напряженности и страха среди людей", — сказала Санду.

Ранее в Бюро реинтеграции Молдовы назвали сообщения об ударе дрона-камикадзе Тирасполя "попыткой спровоцировать страх и панику в регионе".

Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, где находятся российские войска. ПМР не признана государством ни одной из стран ООН, даже РФ.

25 февраля "депутаты" псевдореспублики обратились к России с просьбой "защитить" ее от Молдовы: якобы последняя развязала против незаконной ПМР "экономическую войну".

Спикер Министерства иностранных дел Молдовы Даниэл Водэ назвал так называемый съезд "очередной кампанией, спланированной Кремлем". Бюро политик по реинтеграции Молдовы отвергло пропагандистские заявления, озвученные на незаконном съезде в Тирасполе.

В последнее время не фиксировались провокации на границе с Молдовой в той части, которая контролируется незаконным Приднестровьем (ПМР), сообщил в комментарии LIGA.net спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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