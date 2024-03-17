Молдова отреагировала на "удар" по Приднестровью: Провокация для страха и паники в регионе

В Кишиневе заявили, что находятся в контакте с Украиной и не подтверждают нападения на Приднестровье

Сгоревший вертолет в Тирасполе (Фото: ресурс оккупантов)

В Бюро реинтеграции Молдовы назвали сообщения об ударе дрона-камикадзе по воинской части во временно оккупированном Приднестровье "попыткой спровоцировать страх и панику в регионе". Об этом сообщает издание Newsmaker.

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По словам молдаван, они не могут подтвердить инцидент.

Отмечается, что ведомство связалось с другими структурами, а также изучило записи и снимки из Тирасполя.

"После изучения видеоматериалов и обмена информацией мы сообщаем, что данный инцидент является попыткой спровоцировать страх и панику в регионе. Военная техника, представленная на кадрах, не работает уже несколько лет", — заявили в Бюро.

Также в Кишиневе подчеркнули, что находятся в контакте с Украиной и не подтверждают нападения на Приднестровье.

СПРАВКА Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, где находятся российские войска. ПМР не признана государством и ни одной из стран ООН, даже РФ. Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, где находятся российские войска. ПМР не признана государством и ни одной из стран ООН, даже РФ.

25 февраля "депутаты" псевдореспублики обратились к России с просьбой "защитить" ее от Молдовы: будто последняя развязала против незаконной ПМР "экономическую войну".

Спикер Министерства иностранных дел Молдовы Даниэл Водэ назвал так называемый съезд "очередной кампанией, спланированной Кремлем". Бюро политик по реинтеграции Молдовы отвергло пропагандистские заявления, озвученные на незаконном съезде в Тирасполе.

В последнее время не фиксировались провокации на границе с Молдовой в той части, которая контролируется незаконным Приднестровьем (ПМР), сообщил в комментарии LIGA.net спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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