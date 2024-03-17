Молдова отреагировала на "удар" по Приднестровью: Провокация для страха и паники в регионе
В Бюро реинтеграции Молдовы назвали сообщения об ударе дрона-камикадзе по воинской части во временно оккупированном Приднестровье "попыткой спровоцировать страх и панику в регионе". Об этом сообщает издание Newsmaker.
По словам молдаван, они не могут подтвердить инцидент.
Отмечается, что ведомство связалось с другими структурами, а также изучило записи и снимки из Тирасполя.
"После изучения видеоматериалов и обмена информацией мы сообщаем, что данный инцидент является попыткой спровоцировать страх и панику в регионе. Военная техника, представленная на кадрах, не работает уже несколько лет", — заявили в Бюро.
Также в Кишиневе подчеркнули, что находятся в контакте с Украиной и не подтверждают нападения на Приднестровье.
- 25 февраля "депутаты" псевдореспублики обратились к России с просьбой "защитить" ее от Молдовы: будто последняя развязала против незаконной ПМР "экономическую войну".
- Спикер Министерства иностранных дел Молдовы Даниэл Водэ назвал так называемый съезд "очередной кампанией, спланированной Кремлем". Бюро политик по реинтеграции Молдовы отвергло пропагандистские заявления, озвученные на незаконном съезде в Тирасполе.
- В последнее время не фиксировались провокации на границе с Молдовой в той части, которая контролируется незаконным Приднестровьем (ПМР), сообщил в комментарии LIGA.net спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
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