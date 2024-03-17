Молдова отреагировала на "удар" по Приднестровью: Провокация для страха и паники в регионе
Сгоревший вертолет в Тирасполе (Фото: ресурс оккупантов)

В Бюро реинтеграции Молдовы назвали сообщения об ударе дрона-камикадзе по воинской части во временно оккупированном Приднестровье "попыткой спровоцировать страх и панику в регионе". Об этом сообщает издание Newsmaker.

По словам молдаван, они не могут подтвердить инцидент. 

Отмечается, что ведомство связалось с другими структурами, а также изучило записи и снимки из Тирасполя. 

"После изучения видеоматериалов и обмена информацией мы сообщаем, что данный инцидент является попыткой спровоцировать страх и панику в регионе. Военная техника, представленная на кадрах, не работает уже несколько лет", — заявили в Бюро.

Также в Кишиневе подчеркнули, что находятся в контакте с Украиной и не подтверждают нападения на Приднестровье. 

СПРАВКА
Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, где находятся российские войска. ПМР не признана государством и ни одной из стран ООН, даже РФ.
  • 25 февраля "депутаты" псевдореспублики обратились к России с просьбой "защитить" ее от Молдовы: будто последняя развязала против незаконной ПМР "экономическую войну".
  • Спикер Министерства иностранных дел Молдовы Даниэл Водэ назвал так называемый съезд "очередной кампанией, спланированной Кремлем". Бюро политик по реинтеграции Молдовы отвергло пропагандистские заявления, озвученные на незаконном съезде в Тирасполе.
  • В последнее время не фиксировались провокации на границе с Молдовой в той части, которая контролируется незаконным Приднестровьем (ПМР), сообщил в комментарии LIGA.net спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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