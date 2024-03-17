Молдова відреагувала на "удар" по Придністров'ю: Провокація для страху та паніки у регіоні

У Кишиневі заявили, що перебувають у контакті з Україною і не підтверджують нападу на Придністров'я

Вертоліт, що згорів у Тирасполі (Фото: ресурс окупантів)

У Бюро реінтеграції Молдови назвали повідомлення про удар дрона-камікадзе по військовій частині в тимчасово окупованому Придністров'ї "спробою спровокувати страх і паніку в регіоні". Про це повідомляє видання Newsmaker.

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За словами молдован, вони не можуть підтвердити інцидент.

Зазначається, що відомство зв'язалося з іншими структурами, а також вивчило записи та знімки з Тирасполя.

"Після вивчення відеоматеріалів та обміну інформацією ми повідомляємо, що цей інцидент є спробою спровокувати страх і паніку в регіоні. Військова техніка, представлена на кадрах, не працює вже кілька років", – заявили в Бюро.

Також у Кишиневі наголосили, що перебувають у контакті з Україною і не підтверджують нападу на Придністров'я.

ДОВІДКА Придністров'я – окупована територія Молдови, де перебувають російські війська. ПМР не визнана державою та жодною з країн ООН, навіть РФ. Придністров'я – окупована територія Молдови, де перебувають російські війська. ПМР не визнана державою та жодною з країн ООН, навіть РФ.

25 лютого "депутати" псевдореспубліки звернулися до Росії з проханням "захистити" її від Молдови: ніби остання розв'язала проти незаконної ПМР "економічну війну".

Речник Міністерства закордонних справ Молдови Даніел Воде назвав так званий з'їзд "черговою кампанією, спланованою Кремлем". Бюро політик з реінтеграції Молдови відкинуло пропагандистські заяви, які озвучили на незаконному з'їзді в Тирасполі.

Останнім часом не фіксувалися провокації на кордоні з Молдовою у тій частині, яка контролюється незаконним Придністров'ям (ПМР), повідомив у коментарі LIGA.net речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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