Молдова оголосила російського дипломата персоною нон грата після проведення обшуків

У МЗС Молдови зазначили, що рішення підкріплено низкою доказів, що російський дипломат "здійснював діяльність, несумісну з дипломатією"

Посольство РФ у Молдові (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Міністерство закордонних справ Молдови викликало російського посла Олега Васнєцова, оголосивши, що одного з працівників посольства було оголошено персоною нон грата. Про це йдеться у повідомленні пресслужби дипломатичного відомства країни.

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"Рішення влади Молдови було ухвалено в результаті проведених заходів, у результаті яких було отримано інформацію та докази, що свідчать про здійснення на території Республіки Молдова (російським дипломатом) діяльності, несумісної з дипломатичним статусом", – повідомили у МЗС Молдови.

Це сталося після того, як місцеве видання NewsMaker написало, що в будівлі парламенту Молдови проходять обшуки у справі про держзраду. Прессекретар прокуратури Еміль Гайтур підтвердив цю інформацію.

Згодом стало відомо, що правоохоронці затримали на місці двох посадовців, яких підозрюють у державній зраді та змові проти країни.

У червні стало відомо, що ексначальник Генштабу Молдови Ігор Горган регулярно зливав секретну інформацію держави російському куратору ГРУ – зокрема передавав дані й про Україну.

5 червня посол України в Молдові Шевченко допустив часткове або повне закриття Києвом кордону із сусідньою державою, якщо в ній до влади прийдуть проросійські сили.

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