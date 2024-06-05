Посол у Молдові допустив закриття кордону в разі приходу до влади в Кишиневі проросійських сил

Марко Шевченко зазначив, що перший крок до безпеки – це закрити кордон

Марко Шевченко (Фото: Міністерство закордонних справ)

Посол України в Молдові Марко Шевченко, який завершує свою роботу на цій посаді, допустив часткове або повне закриття Києвом кордону із сусідньою державою, якщо в ній до влади прийдуть проросійські сили. Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу Exclusiv TV.

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"Яку позицію має зайняти Україна в цьому випадку? У 2022 році, коли почалася війна, одним з перших рішень українського керівництва було закриття кордонів у Придністров’ї, оскільки цей регіон контролюється Росією", – зазначив посол.

Дипломат спрогнозував ситуацію, за якої в разі продовження російської агресії проти України у Молдові більшість отримають проросійські політичні сили. У такому випадку, за словами Шевченка, Київ буде змушений посилити безпекові заходи вздовж спільного кордону.

"А перший крок до безпеки – це закрити кордон. Або для товарів, або для людей, або для товарів та людей. Але зазвичай усе починається з людей, бо саме через кордон ходять диверсанти, переодягнені російські військові", – наголосив Шевченко.

29 березня Зеленський звільнив посла України в Молдові Шевченка. Він обіймав цю посаду з 18 грудня 2019 року.

Того ж дня президент погодив призначення колишнього секретаря РНБО Данілова на посаду посла України в Молдові.

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