Посол в Молдове допустил закрытие границ, если к власти в стране придут пророссийские силы

Марк Шевченко отметил, что первый шаг к безопасности – это закрыть границу

Марк Шевченко (Фото: Министерство иностранных дел)

Посол Украины в Молдове Марк Шевченко, завершающий свою работу на этом посту, допустил частичное или полное закрытие Киевом границы с соседним государством, если в нем к власти придут пророссийские силы. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Exclusiv TV.

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"Какую позицию должна занять Украина в этом случае? В 2022 году, когда началась война, одним из первых решений украинского руководства было закрытие границ в Приднестровье, поскольку этот регион контролируется Россией", – отметил посол.

Дипломат спрогнозировал ситуацию, при которой в случае продолжения российской агрессии против Украины в Молдове большинство получат пророссийские политические силы. В таком случае, по словам Шевченко, Киев будет вынужден усилить меры безопасности вдоль общей границы.

"А первый шаг к безопасности – это закрыть границу. Или для товаров, или для людей, или для товаров и людей. Но обычно все начинается с людей, потому что именно через границу ходят диверсанты, переодетые российские военные", — подчеркнул Шевченко.

29 марта Зеленский уволил посла Украины в Молдове Шевченко. Он занимал этот пост с 18 декабря 2019 года.

В тот же день президент согласовал назначение бывшего секретаря СНБО Данилова на должность посла Украины в Молдове.

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