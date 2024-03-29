Данілов вирушить послом до Молдови

Олексій Данілов (Фото: Facebook-акаунт Олексія Данілова)

Президент Володимир Зеленський погодив призначення колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова на посаду посла України в Молдові. Про це український лідер повідомив у відеозверненні.

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"Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку, а конкретніше – я погодив його кандидатуру в якості нового посла нашої держави в Республіці Молдова. Він говорив мені саме про таке бачення своєї подальшої роботи", – сказав український лідер.

Сьогодні Зеленський звільнив посла України в Молдові Марка Шевченка. Він обіймав цю посаду з 18 грудня 2019 року.

26 березня Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО.

На його місце був призначений Олександр Литвиненко, який раніше очолював Службу зовнішньої розвідки.

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