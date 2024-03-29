Данилов отправится послом в Молдову

Алексей Данилов (Фото: Facebook-аккаунт Алексея Данилова)

Президент Владимир Зеленский согласовал назначение бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова на должность посла Украины в Молдове. Об этом украинский лидер сообщил в видеообращении.

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"Алексей Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении, а конкретнее – я согласовал его кандидатуру в качестве нового посла нашего государства в Республике Молдова. Он говорил мне именно о таком видении своей работы", — сказал украинский лидер.

Сегодня Зеленский уволил посла Украины в Молдове Марка Шевченко. Он занимал этот пост с 18 декабря 2019 года.

26 марта Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО.

На его место был назначен Александр Литвиненко, ранее возглавлявший Службу внешней разведки.

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