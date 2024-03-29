Ротация по Молдове. Зеленский уволил посла Украины в Кишиневе
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в Молдове Марка Шевченко с занимаемой должности. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Зеленский подписал указ о кадровой ротации 29 марта.

Документ вступает в силу с момента его публикации. 

Шевченко был послом в Кишиневе с 18 декабря 2019 года. 

До этого дипломат работал в Румынии, Канаде, а также был чиновником в министерстве иностранных дел.

Причины такого решения президента пока неизвестны.

Ранее Зеленский заявил, что бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении, но не факт, что его назначат именно в Молдову. 

  • 25 февраля "депутаты" псевдореспублики Приднестровье обратились к России с просьбой "защитить" ее от Молдовы: будто последняя развязала против незаконной ПМР "экономическую войну".
  • Спикер Министерства иностранных дел Молдовы Даниэл Водэ назвал так называемый съезд "очередной кампанией, спланированной Кремлем". Бюро политик по реинтеграции Молдовы отвергло пропагандистские заявления, озвученные на незаконном съезде в Тирасполе.
  • В последнее время не фиксировались провокации на границе с Молдовой в той части, которая контролируется незаконным Приднестровьем (ПМР), сообщил в комментарии LIGA.net спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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