Ротация по Молдове. Зеленский уволил посла Украины в Кишиневе

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в Молдове Марка Шевченко с занимаемой должности. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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Зеленский подписал указ о кадровой ротации 29 марта.

Документ вступает в силу с момента его публикации.

Шевченко был послом в Кишиневе с 18 декабря 2019 года.

До этого дипломат работал в Румынии, Канаде, а также был чиновником в министерстве иностранных дел.

Причины такого решения президента пока неизвестны.

Ранее Зеленский заявил, что бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении, но не факт, что его назначат именно в Молдову.

25 февраля "депутаты" псевдореспублики Приднестровье обратились к России с просьбой "защитить" ее от Молдовы: будто последняя развязала против незаконной ПМР "экономическую войну".

Спикер Министерства иностранных дел Молдовы Даниэл Водэ назвал так называемый съезд "очередной кампанией, спланированной Кремлем". Бюро политик по реинтеграции Молдовы отвергло пропагандистские заявления, озвученные на незаконном съезде в Тирасполе.

В последнее время не фиксировались провокации на границе с Молдовой в той части, которая контролируется незаконным Приднестровьем (ПМР), сообщил в комментарии LIGA.net спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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