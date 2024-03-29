Ротация по Молдове. Зеленский уволил посла Украины в Кишиневе
Президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в Молдове Марка Шевченко с занимаемой должности. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Зеленский подписал указ о кадровой ротации 29 марта.
Документ вступает в силу с момента его публикации.
Шевченко был послом в Кишиневе с 18 декабря 2019 года.
До этого дипломат работал в Румынии, Канаде, а также был чиновником в министерстве иностранных дел.
Причины такого решения президента пока неизвестны.
Ранее Зеленский заявил, что бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении, но не факт, что его назначат именно в Молдову.
- 25 февраля "депутаты" псевдореспублики Приднестровье обратились к России с просьбой "защитить" ее от Молдовы: будто последняя развязала против незаконной ПМР "экономическую войну".
- Спикер Министерства иностранных дел Молдовы Даниэл Водэ назвал так называемый съезд "очередной кампанией, спланированной Кремлем". Бюро политик по реинтеграции Молдовы отвергло пропагандистские заявления, озвученные на незаконном съезде в Тирасполе.
- В последнее время не фиксировались провокации на границе с Молдовой в той части, которая контролируется незаконным Приднестровьем (ПМР), сообщил в комментарии LIGA.net спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
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