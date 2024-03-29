Ротація у Молдові. Зеленський звільнив посла України у Кишиневі

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Молдові Марка Шевченка з посади. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

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Зеленський підписав указ про кадрову ротацію 29 березня.

Документ набирає чинності з дня його публікації.

Шевченко був послом у Кишиневі з 18 грудня 2019 року.

До цього дипломат працював у Румунії, Канаді, а також був чиновником у Міністерстві закордонних справ.

Причини такого рішення президента наразі невідомі.

Раніше Зеленський заявив, що колишній секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку, але не факт, що його призначать саме до Молдови.

25 лютого "депутати" псевдореспубліки Придністров'я звернулися до Росії з проханням "захистити" її від Молдови: ніби остання розв'язала проти незаконної ПМР "економічну війну".

Речник Міністерства закордонних справ Молдови Даніел Воде назвав так званий з'їзд "черговою кампанією, спланованою Кремлем". Бюро політик з реінтеграції Молдови відкинуло пропагандистські заяви, які озвучили на незаконному з'їзді в Тирасполі.

Останнім часом не фіксувалися провокації на кордоні з Молдовою у тій частині, яка контролюється незаконним Придністров'ям (ПМР), повідомив у коментарі LIGA.net речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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