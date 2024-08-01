Молдова объявила российского дипломата персоной нон грата после проведения обысков
Министерство иностранных дел Молдовы вызвало российского посла Олега Васнецова, объявив, что один из работников посольства был объявлен персоной нон грата. Об этом говорится в сообщении пресс-службы дипломатического ведомства страны.
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"Решение властей Молдовы было принято в результате проведенных мер, в результате которых была получена информация и доказательства, свидетельствующие об осуществлении на территории Республики Молдова (российским дипломатом) деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом", – сообщили в МИД Молдовы.
Это произошло после того, как местное издание NewsMaker написало, что в здании парламента Молдовы проходят обыски по делу о госизмене. Пресс-секретарь прокуратуры Эмиль Гайтур подтвердил данную информацию.
Впоследствии стало известно, что правоохранители задержали на месте двух должностных лиц, подозреваемых в государственной измене и заговоре против страны.
- В июне стало известно, что экс-начальник Генштаба Молдовы Игорь Горган регулярно сливал секретную информацию государства российскому куратору ГРУ – в частности передавал данные об Украине.
- 5 июня посол Украины в Молдове Шевченко допустил частичное или полное закрытие Киевом границы с соседним государством, если в нем к власти придут пророссийские силы.
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