Молдова объявила российского дипломата персоной нон грата после проведения обысков

В МИД Молдовы отметили, что решение подкреплено рядом доказательств, что российский дипломат "осуществлял деятельность, несовместимую с дипломатией"

Посольство РФ в Молдове (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало российского посла Олега Васнецова, объявив, что один из работников посольства был объявлен персоной нон грата. Об этом говорится в сообщении пресс-службы дипломатического ведомства страны.

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"Решение властей Молдовы было принято в результате проведенных мер, в результате которых была получена информация и доказательства, свидетельствующие об осуществлении на территории Республики Молдова (российским дипломатом) деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом", – сообщили в МИД Молдовы.

Это произошло после того, как местное издание NewsMaker написало, что в здании парламента Молдовы проходят обыски по делу о госизмене. Пресс-секретарь прокуратуры Эмиль Гайтур подтвердил данную информацию.

Впоследствии стало известно, что правоохранители задержали на месте двух должностных лиц, подозреваемых в государственной измене и заговоре против страны.

В июне стало известно, что экс-начальник Генштаба Молдовы Игорь Горган регулярно сливал секретную информацию государства российскому куратору ГРУ – в частности передавал данные об Украине.

5 июня посол Украины в Молдове Шевченко допустил частичное или полное закрытие Киевом границы с соседним государством, если в нем к власти придут пророссийские силы.

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