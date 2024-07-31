В Молдове после обысков в парламенте задержали двух чиновников

Флаг Молдовы (Иллюстративное фото: Dumitru Doru/EPA)

В Молдове правоохранители задержали двух должностных лиц, подозреваемых в государственной измене и заговоре против страны. Об этом сообщила Прокуратура по борьбе с преступностью и по особо важным делам (PCCOCS).

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По информации ведомства, задержанные – чиновники Секретариата парламента и Пограничной полиции. Они совершали преступления, начиная с 2023 года.

Один из задержанных подозревается в государственной измене после того, как якобы собрал и передал сотруднику посольства информацию, которая должна была быть использована "в ущерб интересам Молдовы". В прокуратуре не уточняют, о каком именно посольстве идет речь и кто является его сотрудником.

Другого чиновника подозревают в заговоре против Молдовы. Он действовал с целью получения личной выгоды. Таким образом, должностное лицо поддерживало связь с сотрудником посольства с целью сбора и передачи ему информации, которая должна была быть использована в ущерб интересам Молдовы, говорится в сообщении прокуратуры.

31 июля местное издание NewsMaker писало, что в здании парламента Молдовы проходят обыски по делу о госизмене. Пресс-секретарь прокуратуры Эмиль Гайтур подтвердил данную информацию.

В июне стало известно, что экс-начальник Генштаба Молдовы Игорь Горган регулярно сливал секретную информацию государства российскому куратору ГРУ – в частности, передавал данные об Украине.

5 июня посол Украины в Молдове Шевченко допустил частичное или полное закрытие Киевом границы с соседним государством, если в нем к власти придут пророссийские силы.

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