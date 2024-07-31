У Молдові після обшуків у парламенті затримали двох посадовців

Прапор Молдови (Ілюстративне фото: Dumitru Doru/EPA)

У Молдові правоохоронці затримали двох посадовців, яких підозрюють у державній зраді та змові проти країни. Про це повідомила Прокуратура боротьби зі злочинністю та в особливо важливих справах (PCCOCS).

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За інформацією відомства, затримані – посадовці Секретаріату парламенту та Прикордонної поліції. Вони скоювали злочини, починаючи з 2023 року.

Один із затриманих підозрюється в державній зраді після того, як нібито зібрав і передав співробітнику посольства інформацію, яка мала бути використана "на шкоду інтересам Молдови". У прокуратурі не уточнюють, про яке саме посольство йдеться і хто є його співробітником.

Іншого посадовця підозрюють у змові проти Молдови. Він діяв з метою отримання особистої вигоди. Так, посадовець підтримував зв'язок зі співробітником посольства з метою збору та передання йому інформації, яка мала бути використана на шкоду інтересам Молдови, йдеться у повідомленні прокуратури.

31 липня місцеве видання NewsMaker писало, що в будівлі парламенту Молдови проходять обшуки у справі про держзраду. Прессекретар прокуратури Еміль Гайтур підтвердив цю інформацію.

У червні стало відомо, що ексначальник Генштабу Молдови Ігор Горган регулярно зливав секретну інформацію держави російському куратору ГРУ – зокрема, передавав дані й про Україну.

5 червня посол України в Молдові Шевченко допустив часткове або повне закриття Києвом кордону із сусідньою державою, якщо в ній до влади прийдуть проросійські сили.

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