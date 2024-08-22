На свята 23 і 24 серпня можливі ракетні удари по Україні, поліція напоготові

Поліція закликала українців приділяти особливу увагу чіткому алгоритму дій під час повітряної тривоги та ракетної небезпеки у святкові дні

Святкування Дня Незалежності у Бостоні (Фото: ЕРА/CJ GUNTHER)

Найближчим часом у зв'язку із Днем державного прапора та Днем Незалежності російські окупанти можуть вдатися до масованих ракетних обстрілів України, правоохоронці готові реагувати. Про це повідомив начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв.

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За його словами, 23 та 24 серпня існує висока ймовірність завдання країною-агресором численних ракетних ударів по Україні, тому необхідно особливу увагу приділяти чіткому алгоритму дій під час повітряної тривоги та ракетної небезпеки.

За словами Ахрамєєва, для забезпечення посиленої безпеки будуть залучені поліційні патрулі, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та інші служби.

Нацполіція також закликає громадян самостійно дбати про свою безпеку, реагувати на сигнали тривоги, перебувати в укриттях під час небезпеки, уникати контакту з підозрілими предметами та повідомляти поліцію про будь-які порушення правопорядку.

У 2022 році на День Незалежності росіяни вдарили по залізничній станції Чаплине у Дніпропетровській області — загинули 22 людини, серед них дитина 11 років. Також окупанти здійснили ракетний удар по Хмельницькій області, завдали залпового ракетного удару по Миргороду та били по Запоріжжю, а ППО збила ракету над Черкащиною.

У 2023 році росіяни на День Незалежності атакували Дніпро, Запоріжжя та Одещину.

21 серпня посольство США в Україні опублікувало звернення до американських громадян, у якому попередило про підвищений ризик нічних і денних атак Росії по Україні 23 та 24 серпня.

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